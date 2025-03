Šta je sve Milan Kalinić ostavio ženi nakon razvoda: Dugo krio da je došlo do kraha braka, a sad živi kod mame

Milan Kalinić sporazumno se razveo od supruge, a postigli su dogovor i oko zajedničke imovine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditelj Milan Kalinić i njegova supruga Sandra odlučili su da okončaju brak prošle godine, nakon 18 godina zajedničkog života, shvativši da je razvod najbolje rešenje za njih i njihovu djecu.

Navodno su se brzo dogovorili oko sporazumnog razvoda i podjele imovine, želeći da cio proces protekne što mirnije i bez stresa, prvenstveno zbog dobrobiti svoje djece.

Milan je bez oklijevanja pristao da stan na Voždovcu, u kojem su godinama živjeli, ostane Sandri i djeci, dok se on preselio kod majke u centar grada, gdje sada živi.

Izvor: K1 printscreen

Od imovine, Kalinić je zadržao džip i skuter, koje koristi svakodnevno, dok su Sandri, pored stana, pripali i jedan automobil.

Kalinić je pred kraj braka pričao o odnosu sa Sandrom, te iznio niz detalja.

"Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vrijeme prolazi sve smo veći prijatelji, smijemo se još više nego prije i dopunjujemo. To su rijetke stvari koje mi imamo jer, gledajući druge ljude, shvatam da su mnogi zajedno samo formalno, ili da su iz nekih razloga izgubili ono "nešto" i da više nije to to", kazao je Milan, prenosio je "Grand".

Izvor: Instagram/kalinic.milan72/screenshot

Dugo je krio da je došlo do kraha braka

Milan je, inače dugo krio da se razvodi od Sandre, iako tad uveliko nisu živjeli zajedno.

"Da li sam strog roditelj? Pa, kako se uzme. Bavim se djecom ozbiljno, a to podrazumijeva i strogoću kad treba i nježnost i ljubav. Supruga je stroža, definitivno. Uvijek mora neko da bude "bad cop" (loš policajac). Ocjene mi nisu bitne, važno mi je da mi djeca izrastu u poštene ljude, u ispravne ličnosti. Znanje dođe...", rekao je tom prilikom Milan, koji je poslednjih godina u nikad boljoj formi.

"Moja supruga je navikla na moje treninge, ona živi sa tim već 20 godina. To joj je najnormalnija stvar. Sandra mi ništa ne zamijera. Ne... Vrlo malo toga. A ja njoj? Ja njoj gotovo ništa", istakao je on, pa otkrio postoji li tajna uspješnog braka.

"Sve je to individualno, ne mogu ja o tome da pričam nekome... To su sve individualne stvari ", rekao je Milan, uz dubok uzdah.

(Blic.rs/Mondo)