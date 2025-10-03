Bred Pit bdio nad bolničkom posteljom Milene Dravić: Holivudski glumac svojevremeno tajno dolazio u Beograd

Milena Dravić igrala je u nebrojeno mnogo filmova i serija, a u jednom trenutku scenu je dijelila i sa čuvenim Bredom Pitom

Čuvena glumica Milena Dravić bi danas, 4. oktobra, proslavila svoj 85. rođendan, no, nažalost, sudbina je imala za nju drugačije planove.

Legenda sedme umjetnosti ostavila je neizbrisiv trag u istoriji domaće kinematografije, a njena karijera, koja je trajala više od šest decenija, obuhvatila je više od stotinu filmskih i televizijskih uloga.

Iako je dijelila scenu sa najvećim imenima stare Juge, pa čak i sa evropskim zvijezdama, mnogi ne znaju da je u jednom trenutku igrala na velikom platnu i sa Bredom Pitom. Te 1988. "golobradi" glumac dobio je svoju prvu veliku glavnu ulogu u filmu reditelja Božidara Bože Nikolića koji je holivudskog glumca izabrao između njih 400 prijavljenih.

Interesantno je da je nedeljni honorar glumca tada iznosio tek 1523 dolara, što je mizerno u odnosu na današnju priču i njegov holivudski status, jer zarađuje bar hiljadu puta više.

"Izabrao sam ga na kastingu među 400 prijavljenih kandidata. U najužem izboru bila su trojica glumaca i tada nisam imao dilemu da li ću mu dati ulogu. Kada sam mu rekao da je izabran otrčao je do travnjaka, počeo da skače od sreće i da pravi kolutove. Početkom devedesetih, kada je Crvena zvezda harala Evropom, došao je tajno da me poseti u Beogradu", pričao je Božidar Nikolić.

"Ja sam otkrio Breda Pita. Bio sam u Metro Goldvin Majeru, i od četiri stotine glumaca koji su bili na kastingu za ovaj film, izabrao sam njega."

Bred Pit je tada zaigrao sa velikanima srpske kinematografije kao što su Milena Dravić, Sonja Savić i drugi.

Radnja filma U filmu se radi o mladom Amerikancu koji ima rijetku kožnu bolest koja ga sprječava da se izlaže bilo kojoj vrsti svjetlosti, posebno sunčevoj. On je bio profesionalni motociklista, i većinu dana je morao da bude obučen u kožno odijelo od glave do pete. Nakon što je isprobao sve moguće ljekove, otac ga vodi u jedno selo u Hrvatskoj gde susreću iscjelitelja, koji bi trebalo da ga spasi. Ali tretman ne funkcioniše i kada se mlada američka glumica zaljubi u njega, Rik odlučuje da zaboravi na svoju bolest i uživa u životu, prvi put osjetivši sunce na svojoj koži. Bolest ide svojim tokom, ali njegov otac razumije izbor koji je napravio.

Film je snimljen 1988, kao američka koprodukcija sa SFRJ i Kanadom, a scenario su po priči Nikole Jovanovića napisali Endru Horton i Željko Mijanović.

"Zbog izbijanja rata u tadašnjoj Jugoslaviji, "Tamna strana Sunca", nažalost, ovde nikada nije prikazana, a američku premijeru je doživela tek 1997. Meni su, zapravo, Amerikanci ukrali taj film, jer sam ja njegov suvlasnik, a nikada mi nisu dali ni dinara. Ali danas mogu da kažem da u karijeri ne žalim gotovo ni za čim", izjavio je on jednom prilikom.

Pogledajte kako je Bred Pit izgledao u ovom filmu:

"Vidi ti ono dijete"

Pit je nakon "Tamne strane sunca" ređao dobru ulogu za ulogom, a njegova slava je rasla, što je svojevremeno prokomentarisala i Gorica Popović.

"Kada je postao zvijezda, rekla sam Boži Nikoliću: "Vidi ti ono dijete!" Jer kada smo snimali taj film, Bred Pit je bio kao pile" , rekla je glumica za Nedeljnik.

"On je tada imao ulogu u seriji "Dalas". Pošto smo snimali u Budvi, prepoznavale su ga mlade njemačke turistkinje. Bio je vrlo profesionalan, ali i divan na snimanju. Nisam mogla da slutim da će postati takva zvijezda. On je i kasnije dolazio u Beograd. Imao je neku djevojku u Češkoj, pa je svraćao da obiđe Božu koji ga je odveo na Marakanu na Zvezdinu utakmicu", otkrila je glumica, koja je igrala kućnu pomoćnicu.

Milena ga hvalila

Isti stav imala je i Milena Dravić koja je u filmu igrala njegovu majku.

"Sjećam se da sam ja, kao njegova majka, u filmu imala neki psihički problem. S njim je tada igrala još jedna američka glumica, ali ona kasnije nije ništa postigla, dok je taj simpatični dječak postao veliko ime u Holivudu ", ispričala je Milena Dravić.

" Bio je strašno uplašen jer mu je to bio prvi film. Ja sam imala nekoliko scena, lijepo smo sarađivali. Film nije nešto značajno prošao, ali on je stigao do zvijezda. Eto, moj sin Bred je uspio", ispričala je Milena tokom jednog od svojih poslednjih pojavljivanja pred sedmom silom.

Muvao djevojke u Beogradu

Inače, vrijeme koje je Pit proveo u Srbiji nije prošlo ni bez izlazaka na kultna mjesta Beograda. Glumac je naveći dio vremena provodio sa umjetnikom Petrom Ilićem Ćirilom i to u kultnom SKC-u. Kako je Ćirilo otkrio kada su izlazili, Bred je "muvao" djevojke na jedan neobičan način.

"Bred Pit je jedne godine 'blejao' u SKC-u, doveo ga je Čarli Popović, doajen i papa za tehno muziku u našoj zemlji. Bred je "blejao" sa nama, bio je normalan dečko, jurio je "ribe", kao napiše broj telefona i gađa ih, baci na sto ", ispričao je Petar u emisiji "Zvezda je život".