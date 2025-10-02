Preminuo pobjednik poznatog takmičenja: Prijatelji i porodica opraštaju se od Džošue (36)

Smrt Džošue Alena sve je duboko potresla.

Pobjednik četvrte sezone muzičkog takmičenja "So You Think You Can Dance", Džošua Alen, umro je u 36. godini. Tužne vijesti potvrdila je porodica plesača za TMZ, naglašavajući da im je potrebna privatnost u ovom teškom trenutku, kao i da mole sve da im upute molitve.

Prijatelji se opraštaju

Brojni prijatelji i kolege opraštaju se od Alena na društvenim mrežama i izražavaju saučešće. Koreograf Imanuel Herd je istakao da Džošua neće pamtiti samo kao pobjednika, već kao osobu koja je imala hrabrosti da ide svojim putem.

"Nije uvijek radio stvari onako kako su drugi mislili da treba, ali je zbog toga bio pobjednik", istakao je koreograf Imanuel Herd za pomenute medije, dodajući da će Džošuu pamtiti 'kao izuzetno iskrenu osobu".

Džošua Alen je postao poznat u svetu plesa kada je, sa samo 18 godina, trijumfovao u šou programu "So you think you can dance". Njegova karijera nije stala tu. Alen je nastavio da se ističe u industriji zabave, pojavivši se u filmovima poput "Step up 3D" iz 2010. godine, kao i u rimejku "Footloose-a" iz 2011. godine. Takođe, imao je i zapaženu ulogu u jednoj epizodi popularne serije "American horror story".

Alen će ostati upamćen i kao osoba koja je ostavila snažan pečat u svijetu umjetnosti.

