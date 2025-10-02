Isplivala istina o grobu žene koja je odgajila Minu Kostić: Pjevačica tvrdi da joj je mađijala i potkradala

Pjevačica Mina Kostić decenijama je tvrdila ju je Duda Ivanović odgajila, da bi na kraju sve demantovala.

Mina Kostić je godinama tvrdila da je sa pet godina usvojena i da ju je odgajila izvesna Evdokija Duda Ivanović, koja je, inače, tetka poznatog repera Đusa.

Međutim, nakon duže medijske tišine, pevačica se nedavno ponovo pojavila pred kamerama i iznela šokantnu ispovjest, da nikada nije bila usvojena, već da je Duda, kako tvrdi, koristila njenu životnu priču zbog lične koristi i da je nad njom, navodno, vršila i crnu magiju.

U maju ove godine iznijela je niz optužbi na račun žene koja je preminula 2019. godine, pa je u jednom trenutku izjavila da su je Evdokija i njen bivši muž opljačkali tako što su joj uzeli celu zgradu koju je gradila s pokojnim Džejom. Mina Kostić je govorila i da je pored svega bila uz Dudu do poslednjeg dana, da ju je čak i u domu obilazila, a kada je žena preminula, da ju je i sahranila.

Evdokija Duda Ivanović je te 2019. godine sahranjena u Beogradu, na Novom groblju, i to u porodičnoj grobnici Ivanović. Međutim, ekipa Telegrafa je sada došla do zapanjujućeg otkrića. Nakon četiri sata potrage po Novom groblju, pronašli su gdje Duda počiva, ali je grob neobilježen.

Iako u dokumentima, ali i javno dostupnim informacijama, stoji da je ona sahranjena na određenoj parceli i grobnom mjestu, koje se podudara sa porodičnom grobnicom, na spomeniku njeno ime nije uklesano, a ni slika postavljena, čak ni posle šest godina.