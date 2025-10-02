logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivala istina o grobu žene koja je odgajila Minu Kostić: Pjevačica tvrdi da joj je mađijala i potkradala

Isplivala istina o grobu žene koja je odgajila Minu Kostić: Pjevačica tvrdi da joj je mađijala i potkradala

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Mina Kostić decenijama je tvrdila ju je Duda Ivanović odgajila, da bi na kraju sve demantovala.

Isplivala istina o grobu žene koja je odgajila Minu Kostić Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/YouTube/Printscreen/Kurir

Mina Kostić je godinama tvrdila da je sa pet godina usvojena i da ju je odgajila izvesna Evdokija Duda Ivanović, koja je, inače, tetka poznatog repera Đusa.

Pogledajte fotografije Mine Kostić:

Međutim, nakon duže medijske tišine, pevačica se nedavno ponovo pojavila pred kamerama i iznela šokantnu ispovjest, da nikada nije bila usvojena, već da je Duda, kako tvrdi, koristila njenu životnu priču zbog lične koristi i da je nad njom, navodno, vršila i crnu magiju.

U maju ove godine iznijela je niz optužbi na račun žene koja je preminula 2019. godine, pa je u jednom trenutku izjavila da su je Evdokija i njen bivši muž opljačkali tako što su joj uzeli celu zgradu koju je gradila s pokojnim Džejom. Mina Kostić je govorila i da je pored svega bila uz Dudu do poslednjeg dana, da ju je čak i u domu obilazila, a kada je žena preminula, da ju je i sahranila.

Evdokija Duda Ivanović je te 2019. godine sahranjena u Beogradu, na Novom groblju, i to u porodičnoj grobnici Ivanović. Međutim, ekipa Telegrafa je sada došla do zapanjujućeg otkrića. Nakon četiri sata potrage po Novom groblju, pronašli su gdje Duda počiva, ali je grob neobilježen.

Iako u dokumentima, ali i javno dostupnim informacijama, stoji da je ona sahranjena na određenoj parceli i grobnom mjestu, koje se podudara sa porodičnom grobnicom, na spomeniku njeno ime nije uklesano, a ni slika postavljena, čak ni posle šest godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mina Kostić crna magija usvajanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ