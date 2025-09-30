"Ne puštajte me, umirem!": Usnija nakon smrti zaboravljena, spekulisalo se da su rođaci rasprodali imovinu

Usnija Redžepova važila je za kraljicu romske muzike, a svojevremeno govorila o borbi protiv raka.

Pevačica Usnija Redžepova preminula je 1. oktobra 2015. godine nakon borbe sa opakom bolešću. Kako se pisalo, poslednje dane provela je u mukama od bolova, ali je do poslednjeg trenutka verovala da će se izvući.

Pogledajte fotografije Usnije Redžepove:

"Ne puštajte me, ostanite sa mnom. Umirem! Gotova sam! Borim se koliko mogu, hoću da ozdravim. Svakodnevno se mučim s bolovima i teško dišem. Stanje mi se mnogo pogoršalo. Ležim u krevetu, jedva uspevam da sedim. Pokušala sam da ustanem kako bih prošetala, ali ne mogu se osloniti na noge. Dosta sam smršala, kao da nisam ja, ljudi me čak i ne prepoznaju. Pijem samo vodu, nemam snage ni da jedem", pričala je Usnija, prenosili su mediji.

Iza sebe je ostavila brojne hitove, kao i imovinu, oko koje se mnogo spekulisalo u javnosti. Naime, pričalo se da se rođaci borili oko njenog bogatstva.

Istina o Usnijinoj imovini

Jednom prilikom njen brat je ispričao šta se dogodilo sa njenom kućom.

"Je l' se vi trenutno nazite u Usnijinoj kući?", pitala je voditeljka.

- Ne, ja se trenutno nalazim u Skoplju. Kuća u Beogradu je prodata, gde je ona boravila. Nemamo ništa u Beogradu više, sve je u Makedoniji - rekao je on i otkrio gde su Usnijine lične stvari i da li su se i one prodale:

"Nije se to prodalo. Mi smo humanitarno dali za decu obolelu od raka u Beogradu, neke perike koje su ostale od nje."

Pogledajte kako izgleda imovina Usnije:

On je dodao da su Usniju mnogi zaboravili, te da nemaju kontakt sa njim.

"Ne mogu da se pohvalim da se nešto preterano brinu. Žalosno je jer neki ljudi s kojim se družila ni ne pitaju mene kako smo."



