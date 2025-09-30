Usnija Redžepova važila je za kraljicu romske muzike, a svojevremeno govorila o borbi protiv raka.
Pevačica Usnija Redžepova preminula je 1. oktobra 2015. godine nakon borbe sa opakom bolešću. Kako se pisalo, poslednje dane provela je u mukama od bolova, ali je do poslednjeg trenutka verovala da će se izvući.
Pogledajte fotografije Usnije Redžepove:
"Ne puštajte me, umirem!": Usnija nakon smrti zaboravljena, spekulisalo se da su rođaci rasprodali imovinu
4. 2. 1946. Usnija Redžepova
"Ne puštajte me, ostanite sa mnom. Umirem! Gotova sam! Borim se koliko mogu, hoću da ozdravim. Svakodnevno se mučim s bolovima i teško dišem. Stanje mi se mnogo pogoršalo. Ležim u krevetu, jedva uspevam da sedim. Pokušala sam da ustanem kako bih prošetala, ali ne mogu se osloniti na noge. Dosta sam smršala, kao da nisam ja, ljudi me čak i ne prepoznaju. Pijem samo vodu, nemam snage ni da jedem", pričala je Usnija, prenosili su mediji.
Iza sebe je ostavila brojne hitove, kao i imovinu, oko koje se mnogo spekulisalo u javnosti. Naime, pričalo se da se rođaci borili oko njenog bogatstva.
Istina o Usnijinoj imovini
Jednom prilikom njen brat je ispričao šta se dogodilo sa njenom kućom.
"Je l' se vi trenutno nazite u Usnijinoj kući?", pitala je voditeljka.
- Ne, ja se trenutno nalazim u Skoplju. Kuća u Beogradu je prodata, gde je ona boravila. Nemamo ništa u Beogradu više, sve je u Makedoniji - rekao je on i otkrio gde su Usnijine lične stvari i da li su se i one prodale:
"Nije se to prodalo. Mi smo humanitarno dali za decu obolelu od raka u Beogradu, neke perike koje su ostale od nje."
Pogledajte kako izgleda imovina Usnije:
"Ne puštajte me, umirem!": Usnija nakon smrti zaboravljena, spekulisalo se da su rođaci rasprodali imovinu
On je dodao da su Usniju mnogi zaboravili, te da nemaju kontakt sa njim.
"Ne mogu da se pohvalim da se nešto preterano brinu. Žalosno je jer neki ljudi s kojim se družila ni ne pitaju mene kako smo."
Izvor: Blic/ MONDO