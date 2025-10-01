"Molila sam ga da se razvedemo, i da mi ne da djecu": Milica Kon šokirala, zbog bizarne stvati htjela razvod

Milica Kon se prisjetila situacije kada je zbog viška kilograma molila muža da se razvedu

Milica Kon dugo je u braku s Markom Konom. Njihova zajednica važi za jednu od skladnijih na javnoj sceni, a sada se voditeljka prisetila situacije kada je bila spremna da se razvede samo da bi smršala.

" Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest mjeseci samo da smršam''. Željela sam malo da propatim, malo da mi ne da djecu, samo da smršam" ispričala je Milica Kon.

Potom je dodala:

" On je na sve to odgovorio zaprepašćeno. Rekao mi je da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla" ispričala je Milica Kon u emisiji "Magazin IN".

Inače, Milica je govorila o podršci supruga Marka u raznim životnim situacijama.

" Vjerovale ili ne, mene suprug podržava u djevojačkom životu!Kaže mi 'kad ćeš ti da izađeš sa drugaricama malo?' Da mi pare, ja izađem, provedem se, napijem se i to je to. On zna da ću posle da budem dobra i poslušna" rekla je ona i dodala:

" On meni daje tu slobodu... sve nam finansira, ne neki drugi baja. Ma namazan je on. Kaže 'ja ću sve da vam završim, rezervišem' pametno on to radi. Naš brak traje baš dugo, evo već 12 godina, a ja se osjećam kao djevojka " zaključila je Milica.

