"Stavite ruku preko vagine i postavite pitanje": Snimak Sanje Marinković u kojem savjetuje žene usijao mreže (Video)

Popularna voditeljka postala je hit na društvenim mrežama zbog reklame za knjigu "Škola za kurtizane".

Izvor: Instagram / sanjamarinkovicofficial

Voditeljka Pink televizije Sanja Marinković pojavila se u reklami za knjigu Jovane Hiesmajr, a zbog njihovog savjeta usijale su se društvene mreže,

U snimku, u kojem se pripadnice ljepšeg pola savjetuju da nauče kako da slušaju svoju vaginu, čuje se Sanja koja govori o knjizi i onome što uči žene.

"Škola za kurtizane nas uči nešto fantastično, kako intuitivno da donesemo odluke slušajući naš polni organ“, rekla je Sanja, a onda se nadovezala i Jovana:

"Kao što imamo kontakt sa intuicijom kroz stomak, tako treba da uspostavimo vezu i sa našom vaginom. To radimo tako što ćemo staviti ruku preko svoje vagine i postaviti pitanje na koje želimo odgovor. Slušamo glas naše najbolje prijateljice", rekla je Jovana, a Sanja se ubacila:

Izvor: Instagram / sanjamarinkovicofficial

"Mnogi se*solozi i doktori nauka zagovaraju teorije da ženski polni organ posjeduje moć koje su žene zaboravile da osluškuju. Voljela bih da ovaj kratak razgovor ne shvatite banalno jer se svaka priča u kojoj se pominju polni organi tumači i komentariše vulgarno i van konteksta.“

Pogledajte video: