logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Stavite ruku preko vagine i postavite pitanje": Snimak Sanje Marinković u kojem savjetuje žene usijao mreže (Video)

"Stavite ruku preko vagine i postavite pitanje": Snimak Sanje Marinković u kojem savjetuje žene usijao mreže (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Popularna voditeljka postala je hit na društvenim mrežama zbog reklame za knjigu "Škola za kurtizane".

Snimak Sanje Marinković u kojem savjetuje žene usijao mreže Izvor: Instagram / sanjamarinkovicofficial

Voditeljka Pink televizije Sanja Marinković pojavila se u reklami za knjigu Jovane Hiesmajr, a zbog njihovog savjeta usijale su se društvene mreže,

U snimku, u kojem se pripadnice ljepšeg pola savjetuju da nauče kako da slušaju svoju vaginu, čuje se Sanja koja govori o knjizi i onome što uči žene.

"Škola za kurtizane nas uči nešto fantastično, kako intuitivno da donesemo odluke slušajući naš polni organ“, rekla je Sanja, a onda se nadovezala i Jovana:

"Kao što imamo kontakt sa intuicijom kroz stomak, tako treba da uspostavimo vezu i sa našom vaginom. To radimo tako što ćemo staviti ruku preko svoje vagine i postaviti pitanje na koje želimo odgovor. Slušamo glas naše najbolje prijateljice", rekla je Jovana, a Sanja se ubacila:

Izvor: Instagram / sanjamarinkovicofficial

"Mnogi se*solozi i doktori nauka zagovaraju teorije da ženski polni organ posjeduje moć koje su žene zaboravile da osluškuju. Voljela bih da ovaj kratak razgovor ne shvatite banalno jer se svaka priča u kojoj se pominju polni organi tumači i komentariše vulgarno i van konteksta.“

Pogledajte video:

Tagovi

sanja marinković snimak voditeljka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ