Zvijezda filma "Fast & Furious" optužen za ubistvo komšijskog psa: Reagovala policija, iznijete jezive optužbe

Tajriz Gibson je tražen od strane policije u Atlanti, Džordžija, zbog istrage o okrutnosti prema životinjama.

Izvor: Youtube/All Action/Printscreen

Glumac i pjevač Tajriz Gibson (46) tražen je od strane policije u Atlanti, Džordžija, zbog istrage o okrutnosti prema životinjama.

Glumac iz franšize "Fast & Furious", ima izdat nalog za hapšenje nakon što je pas njegovog komšije pronađen mrtav. Prema izvještaju WSBTV News, Služba za zaštitu životinja okruga Fulton povezala je jednog od njegova četiri psa rase Cane Corso sa smrtonosnim incidentom.

Tajriz Gibson optužen za smrt komšijskog psa Izvor: Youtube / 11 Alive

Vjeruje se da je Gibson često dozvoljavao svojim psima da "slobodno lutaju", a na kraju je jedan od njih napao psa njegovog komšije, Harisona Parkera - petogodišnjeg psa rase Cavalier King Charles Spaniel po imenu Henri, navodi Daily Mail.

Kapetanka Nikol Dvajer izjavila je da su 18. septembra primili poziv od Parkera, koji je pustio Henrija u dvorište ograđeno „nevidljivom ogradom“. Vratio se samo nekoliko minuta kasnije i zatekao psa mrtvog, sa ranama koje su izgledale kao ubodi od drugog psa.

Izvor: Instagram/tyrese

Kapetanka Dvajer je rekla: "To je nemar s njegove strane, kao vlasnika kuće i životinja - samo ih je puštao da slobodno lutaju. A sada su ubili jednu nevinu životinju."

Prema izvještaju CBS-a, "sigurnosne kamere su pokazale kako Gibsonovi Cane Corso psi grebu po vratima preko puta nekoliko minuta prije napada."

Parkerov poziv nije bio jedini koji je policija primila u vezi s Gibsonovim psima. U nedelji prije Henrijeve smrti, zabilježeno je najmanje pet prijava zbog njegovih pasa koji su se slobodno kretali po naselju.

Vjeruje se da je Gibson trenutno u Dubaiju, gdje uzima "mentalni odmor" koji bi trebalo da traje do novembra. Tokom vikenda, pjevač hita "How You Gonna Act Like That" objavio je Instagram video iz vile s pogledom na okean, uz poruku:

"Moj toliko potreban oporavak mentalnog zdravlja počinje sada! Biću odsutan do novembra. Mir." U opisu objave je napisao: "Da… spržen sam."

Pogledajte još njegovih slika:

U nedelju je podijelio i grupnu fotografiju uz natpis: "Nećemo da upoređujemo utiske... Ova nedelja je bila doslovno savršena."

Prema navodima CBS-a, Tajriz Gibson je 22. septembra izjavio da će predati svoje pse Službi za zaštitu životinja. Međutim, kada su zvaničnici došli da preuzmu životinje, glumac je zatražio još "tri ili četiri dana da odluči". Upozoren je da će, ukoliko ne preda pse, biti izdat nalog za pretres. Pošto je odbio da ih preda, odjeljenje je pribavilo nalog za pretres njegove imovine, kao i nalog za hapšenje zbog okrutnosti prema životinjama.

Kapetanka Dvajer je izjavila da Gibson nije bio kod kuće kada je policija stigla - a psi su u međuvremenu bili premješteni.