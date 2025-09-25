Ana Ćurčić dobila otkaz na televiziji: Krila detalje, raskrinkao je bivši šef na mrežama

Ana Ćurčić prekinula je rad na Hype televiziji, a potom se oglasio i Saša Mirković

Izvor: printscreen/youtube/Ana Curcic

Ana Ćurčić, bivša učesnica rijalitija, početkom 2024. godine započela je saradnju sa televizijom "Hype". Međutim, u nedavnom vlogu na svom Jutjub kanalu otkrila je da je taj angažman završen.

Iako isprva nije željela da precizira da li je odluku donijela sama ili je riječ o potezu Saše Mirkovića, vlasnika i osnivača "Hype" televizije, jasno je stavila do znanja da se saradnja okončala.

U videu pod nazivom "Šta radim nakon otkaza", Ana je prikazala djelove svog privatnog života i rutine, otkrivajući publici kako izgleda njena svakodnevica posle odlaska sa televizije.

Izvor: printscreen/youtube/Ana Curcic

" Ćao ljudi, javljam vam se par dana nakon otkaza na Hype. Ne bih ovaj video posvetila o tome... Želim da vam kažem da sam okej, idemo dalje. Cijeli život učimo nove lekcije" rekla je ona kratko.

Ovim povodom korisnici TikToka upitali su vlasnika pomenute televizije o ovoj temi, te je on otkrio da je Ana dobila otkaz.

"Poštovani Saša, da li je istina da je Ana Ćurčić dobila otkaz ili je ona sama dala otkaz?", glasilo je pitanje, a Mirković je kratko odgovorio: "Dobila je otkaz".

Izvor: Printscreen/TikTok

Inače, na pomenutoj televiziju su svojevremeno bili zaposleni i druga poznata lica poput Milana Miloševića, Dušice Jakovljević, Anđele Đuričić, Dalile Dragojević, a koji je razlog otakaza Ane Ćurčić, ostaje da vidimo ako u nekom trenutku bivša rijaliti učesnica ili njen šef odluče da progovore.

