"Pričali da sam uzimala pare od Obilića": Ceca Ražnatović progovorila o Sablji, zbog ovoga je 4 meseca bila u zatvoru

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o akciji Sablja, aferi u FK Obilić, ali i odnosu sa političarom Čedomirom Jovanovićem, napominjući da joj je nakon hapšenja bilo zabranjeno da se oglašava.

Ceca je nakon "Sablje" napustila FK Obilić jer je doživela veliko razočarenje, a o svemu ovome je pričala u emisiji Roberta Čobana "Sve u 16".

"Ostavila sam FK Obilić posle Sablje, odnosno, što bi naš narod rekao: Digla sam ruke. Obilić danas postoji, kao i Mladi Obilić, ali se takmiči u nižim rangovima. Ne znam ko je vlasnik... Nisam se više ni interesovala. Ogromno sam razočaranje doživela posle Sablje. Bio je to za mene veliki emotivni udarac jer znam šta smo uradili za "Obilić". Da ne pričam o finansijskim sredstvima koja smo uložili u njega, da bih na kraju ja bila lopov. A šta rade fudbalski klubovi nego prodaju igrače? Šta su oni meni uradili... oni su rekli da sam ja sav novac, koji je stizao od prodaje igrača, umesto u klub, strpala u svoj džep. To je takva budalaština i ljigavština! Narod je verovao u sve što su oni plasirali. A morali su da mi nađu nešto zbog četiri meseca koliko su me držali u zatvoru. Kada sam prihvatila nanogicu, rečeno mi je da nemam pravo oglašavanja u javnosti", rekla je Ceca.

"Čedi sam sve oprostila"

Ceca je jednom prilikom tokom emisije ušla u sukob sa Čedom Jovanovićem kojem je rekla da ju je nepravedno uhapsila.

"Ja sam njemu sve oprostila još posle te emisije u kojoj smo zajedno bili gosti. Velike sam sreće da još uvek imam prostora za praštanje. Nisu me ljudi toliko obogaljili, pa da izgubim moć da ljudima oprostim. Ne mogu da živim sa mržnjom, a nemam ni čip u glavi da se nekome svetim. Više sam osoba koja će reći u lice, kao što sam čekala 17 godina da budem negde sa njim, uživo u nekom duelu. Pa kom opanci, kom obojci. On je iskusan političar, za razliku od mene. Nisam znala šta mogu da očekujem i šta on može da kaže, i da li će reći. Bila sam spremna da branim sebe jer govorim istinu i u to sam ušla srcem. Bilo mi je bitno da mu kažem u lice šta mi je uradio".