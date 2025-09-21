"Au, al smo ostarili": Ceca srela školskog drugara u "Zvezdama Granda", njena reakcija iznenadila mnoge

Svetlana Ceca Ražnatović iznenadila se tokom snimanja poznate emisije.

Izvor: Youtube printscreen/ Zvezde Granda

Kao poslednji takmičar u prvoj emisiji nove sezone "Zvezda Granda", Nemanja Nikolić iz Pejkovca predstavio se publici i žiriju pjesmama "Med i slatko grožđe" i "Tri u jednoj". Za svoj nastup dobio je tri glasa "da" i priliku da se izbori za mesto u takmičenju kroz baraž.

Nakon nastupa, Ceca se odmah obratila takmičaru i upitala ga da li je iz Pejkovca pored Žitorađe, na šta je on potvrdno odgovorio.

"Ja bih potpuno drugačije sa tobom postavila te pjesme, ti imaš glas i triler, imaš osnovu sa kojom može da se radi. Imaš lijepu boju, zdravo grlo i dala sam ti glas od srca, ali da ima malko više da se radi. Mnogo mi je da si iz mog kraja", poručila mu je Ceca, a na Vojino pitanje da li neko iz porodice poznaje možda Cecu, Nemanja je odgovorio otac koji je bio u sobi emocija.

Gospodin se iz bekstejdža predstavio i podsjetio Cecu da su išli zajedno u školu.

"Nikolić Goran, išli smo u isto odeljenje u srednjoj. Ceca je bila bolji đak", obratio se Goran

"Au, al smo ostarili. Veliki poljubac za tebe, dijete ti je super talentovano samo treba malo da radimo sa njim", odgovorila mu je Ražnatovićka.

Pogledajte fotografije Cece: