Porodila se Marija Mandić: U prvoj trudnoći prošla pakao, sad objavila sliku sa bebom

Porodila se poznata tiktokerka i influenserka Marija Mandić

Influenserka Marija Mandić podelila emotivan snimak iz bolnice na TikToku i tom prilikom ukratko opisala svoje putovanje.

Marija se u snimku osvrnula na sve kroz šta je prošla do porođaja te navela da je sve prošlo u najboljem redu.

Ranije je na svojim profilima dijelila klipove u kojima je kroz suze govorila kroz ono što je prošla u prvoj trudnoći.

"Ja sam otišla na klasičnu kontrolu dva dana pred termin. To je CTG, pomoću kojeg se mjere otkucaji bebinog srca. Ona se nije pomijerala, tačnije nisu mogli da je nađu, ali to nije prvi put da se to dešava. Oni moraju da pronađu gdje je beba i slično, pritom mi je mlada djevojka to radila, koja je tu na praksi i mislila sam da ne zna i da ne može da nađe. Ni u jednom trenutku nisam ni na šta loše pomišljala", započela je Marija, pa dodala:

"Tada je došla druga sestra i napala me što nisam jela slatko i aktivirala bebu. Meni je beba inače uvijek mirna ujutru, a prethodnu noć se baš pomijerao i ja sam bila oduševljena. Kada sam pojela čokoladu ni tada nije mogla da pronađe, i sada kada pričam o tome imam osjećaj kao da je nemoguće da se to desi. Pomislila sam da je nešto loše, ali nisam i dalje mislila da će tako da bude. Doktor mi je rekao da beba nema otkucaje i on mi je ostao kao trauma. Raspala sam se od plakanja, na slikama se vidi koliko je meni bilo loše".

Nakon ove trudnoće, Marija je rodila djevojčicu, a sada je u njihov dom stigla još jedna beba.

