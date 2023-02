"MALI ANĐEO NIJE VIŠE SA NAMA" Srpska tiktokerka izgubila bebu nakon porođaja! Njena objava ledi krv u ŽILAMA, UŽAS

Tiktokerka Marija Mandić, koja je na društvenim mrežama veoma popularna objavljući video klipove svoje trudnoće, izgubila je bebu nakon porođaja.

Izvor: Printscreen/Instagram

Marija se oglasila na Instagramu i srceparajućim riječima se oprostila od sina.

"Anđele mali, od početka je sve bilo previše dobro da bi bilo istinito. Mali nemirko je ipak odlučio da je za neki bolji svijet. Za početak svakome bih poželjela trudnoću kakvu sam ja imala, pa čak i porođaj. Koliko god sam se trudila sve vrijeme mi je ovo bio najveći strah i samo sam se molila da si dobro. Da li je to instikt ili ne znam šta, ali danima sam osjećala neki unutrašnji nemir i ubjeđivala sebe da umišljam, ali nisam nažalost. Samo par sati nas je dijelilo od najveće sreće. Iznenadio si nas ljetos, nismo to tada planirali, a onda si postao centar svijeta. Desio si se u pravom trenutku i učinio me boljom, smirenijom, prije svega zrelijom i pokazao kako umijem da volim. Toliko smo se svi radovali i samo odbrojavali dane. Šalila sam se da mozes da se zoveš i Milorad junior, da mi ništa nije bitno samo što pre da se rodiš. Lagala bih kada bih rekla da mi trenutno ‘ko zna zašto je to dobro’ nije samo uteha. Kažu mi da Bog uzima sebi anđele, a ja cijeli život vjerujem da me upravo oni čuvaju. Ti si od sada moj najveći čuvar lijepi moj dečko (nije što si moj, ali si najljepša beba koju sam vidjela). Uvijek sam se divila ženama koje prolaze kroz ovo i mislila ja nikad ne bih mogla, ali zapravo sve smo mi jake i možemo sve da podnesemo. Vole te tvoji bućiji i hvala ti što si uljepšao ovih 9 mjeseci, a mi se vidimo jednog dana", napisala je Marija.

"Drugari, dobijam mnogo komentara i poruka i znam da ste se svi radovali ali nažalost nemam lijepe vijesti. Mali anđeo nije više sa nama, nadam se da ćete imati razumjevanja i čujemo se uskoro", dodala je Marija.

Inače, Mariju na Tiktoku prati više od 200.000 ljudi, a ona je na pomentuoj mreži svakodnevno dijelila svoju svakodnevnicu u trudnoći.