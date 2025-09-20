logo
Bivša devojka Viktora Troickog podelila potresnu objavu sa Zanzibara: Prikazala kako izgleda lokalna škola i đaci

Bivša devojka Viktora Troickog podelila potresnu objavu sa Zanzibara: Prikazala kako izgleda lokalna škola i đaci

Autor Ana Živančević
Sunčica Travica oduševila je pratioce na Instagramu novim fotografijama i emotivnom porukom.

Bivša devojka Viktora Troickog podelila potresnu objavu sa Zanzibara Izvor: Intagram printscreen

Manekenka Sunčica Travica trenutno boravi na Zanzibaru, odakle je podelila dirljive fotografije iz jedne lokalne škole. Na slikama se vidi kako nasmejano pozira sa đacima, a potom je podelila i kadrove sa samih časova, prikazujući atmosferu ispunjenu radošću, znatiželjom i toplinom.

Pogledajte fotografije Sunčice Travice:

Deca su s oduševljenjem dočekala lepu manekenku, a ona im je uzvratila osmehom i pažnjom. Uz objavu je poslala snažnu poruku o zahvalnosti.

"Sreća nije u novcu, već u srcu'. Oni pronalaze radost u ljubavi, dobroti i jednostavnom životu", napisala je Sunčica.

Bila u vezi sa Troickim

Podsetimo, Sunčica je 2009. godine bila u vezi sa Viktorom Troickim. Njih dvoje imali su burnu ljubav, pa su se tako mirili i raskidali, da bi se na kraju 2014. godine odlučili da na odnos stave definitivnu tačku.

Nakon toga se on oženio manekenkom Aleksandrom Đorđević, a Sunčica je uplovila u vezu sa fudbalerom Aleksandrom Radišićem, a kasnije i sa njim raskinula.

Pogledajte još fotografija Sunčice Travice:

