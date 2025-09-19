"Nema crvenih tepiha, nema cirkusa": Tužan čin Roberta Redforda pre smrti, ostavio uputstvo kako da ga sahrane

Glumac Robert Redford je u testamentu jednu stvar tražio od porodice

Izvor: Mandoga Media / Alamy / Profimedia

Glumac Robert Redford, koji je preminuo 16. septembra, u testamentu je ostavio jasne želje u vezi sa načinom na koji želi da bude ispraćen.

Smrt Roberta Redforda (89), koji je preminuo prije tri dana u svom domu u Juti, potresla je i njegove kolege i brojne obožavaoce. Poznati oskarovac, čiji je umjetnički trag duboko utkan u istoriju kinematografije, u testamentu je ostavio jasne želje u vezi sa načinom na koji želi da bude ispraćen.

Prema izvorima iz međunarodnih medija, Redfordova želja je da sahrana bude isključivo u krugu najbližih. Njegova supruga Sibil, ćerke Šon i Ejmi, kao i sedmoro unučadi biće sa njim poslednji put.

Portparol glumca je ovo potvrdio rečima: "Nema crvenih tepiha. Nema kamera. Nema holivudskog cirkusa. Porodica traži privatnost".

Izvor: Valery HACHE / AFP / Profimedia