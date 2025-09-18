Sonja Vuksanović se oglasila o saradnji sa bivšim muževima: Podijelila sliku Lukasa i Željka, svi u nevjerici

Saša Mirković je objavio vijest koja je odjeknula u javnosti - a to je da će se bivši supružnici Sonja Vuksanović, Aca Lukas i Željko Šašić naći u žiriju muzičke emisije.

Izvor: Instagram printscreen / sf__fashion__style

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na svom TikTok profilu otkrio ekskluzivne detalje o predstojećem muzičkom takmičenju "Hype Zvezde", koje uskoro počinje sa emitovanjem.

Najveće iznenađenje svakako je otkriće ko će ove sezone sjedjeti u žiriju, troje ljudi koje niko nije očekivao zajedno: Aca Lukas, Sonja Vuksanović i njen bivši suprug Željko Šašić.

Sada se na svom Instagram nalogu oglasila i Sonja koja je podijelila objavu Saše Mirkovića!

Izvor: Instagram printscreen / sf__fashion__style

Ova neobična postava, u kojoj su dva bivša muža i jedna bivša supruga, već je izazvala burne reakcije javnosti, a mnogi s nestrpljenjem očekuju da vide kako će funkcionisati zajedno u ulozi sudija.

Šta će Sonja Vuskanović ocjenjivati

Mirković je otkrio i koja će uloga Sonje Vuksanović biti u muzičkom takmičenju "Hype Zvezde".

"U žiriju u Hype zvezdama ocjenjivaće takmičare stilski Sonja Vuksanović, a zamislite Željko Šašić i Aca Lukas", objasnio je Saša.

Sonja je neko ko se godinama bavi modom, a njen stil možete pogledati u galeriji:

(Hype / MONDO)