Prva ćerka rođena s 850 grama, drugoj stalo srce tokom operacije: Bolna ispovijest Bojana Leksingtona

Pjevač Bojan Vasković, frontmen Leksington benda, otvorio dušu o problemima sa kojima su se suočili on i supruga nakon rođenja ćerki

Ćerke Bojana Vaskovića i njegove supruge Aleksandre odmah po rođenju susrele su se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

On je u emisiji "Balkanskom ulicom", zajedno sa suprugom, doktorkom Aleksandrom Vasković, govorio o bolu i brizi koja ih je sačekala na samom porođaju.

Njihova prva ćerka Anđelina na svijet je došla u 25. nedelji sa svega 860 grama, a njena borba trajala je dva mjeseca. Drugu ćerku su odmah po rođenju morali da operišu zbog srčane mane, a Bojan i Aleksandra su tokom najtežih trenutaka jedno drugom bili najveća podrška.

"Imali smo dosta porodičnih izazova i mahom su bili vezani za zdravlje djece, što nikome ne bismo poželjeli, ali opet mi je drago što smo ih prevazišli zajedno i što je sada, Bogu hvala, sve u najboljem redu. Bilo je teških trenutaka", rekla je Aleksandra.

Žena Bojana Vaskovića je potom ispričala kako je izgledao period kada im se prva ćerka rodila sa svega 860 grama.

"To je bio veliki šok za nas. Kroz to prihvatanje, čekanje i neograničeno strpljenje, išli smo korak po korak, dan za dan. Svakog dana nam je bilo bitno da ne dobijemo lošu informaciju, već da dobijemo informaciju da je barem stabilno", ispričala je Aleksandra.

Njihova borba se tu nije završila. Par je otkrio da su sa drugom ćerkom Helenom proživeli novu dramu, kada je tokom Aleksandrine trudnoće djetetu dijagnostikovana teška srčana mana.

"Znali smo da mora biti operisana odmah po rođenju. Operacija je trajala osam sati, a mi smo čekali ispred. Tek nakon nekog perioda, kad je ona bila već malo stabilnija, posle tri-četiri mjeseca, nama je ljekar rekao da je četvrti sat od operacije stao impuls srca", ispričao je Bojan.

