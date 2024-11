Žena mu doktorka, a on ima zanat u rukama: Evo šta je Bojan Leksington po obrazovanju, nikakve veze nema sa muzikom

Bojan Leksington završio je školu koja nema nikakve veze sa muzikom.

Izvor: pink tv / screenshot

Bojan Vasković, frontmen grupe "Leksington bend", već dugo slovi za jednog od traženijih pjevača, a nedavno je sa grupom otpočeo i veliku turneju po Srbiji.

Na društvenim mrežama uredno obavještavaju pratioce kako je prošao svaki koncert, ali i najavljuju i predstojeće nastupe u okviru turneje. Najveća podrška u svemu su mu supruga Aleksandra, koja je inače doktorka, kao i djeca, dok malo ko zapravo zna šta je Bojan po zanimanju.

Iako poznat po svom predivnom glasu, Bojan je završio nešto što nema veze s muzikom. On je po struci fizioterapeut, što je oduševilo njegove fanove.

"Ovaj čovjek može da bude šta god poželi", samo je jedan od komentara na ovu informaciju.

Izvor: Kurir TV screenshot

Podsjetimo, Bojan Vasković i njegova supruga Aleksandra nedavno su dobili treće dijete, ćerku Helenu, ali po porođaju nije sve bilo u najboljem redu s bebom, zbog čega je bila neophodna operacija.

"Ovaj period je bio veoma težak i za nju i za nas. Ona je odlučila da sačuva trudnoću. Doktor je rekao da bi 99 posto žena odustalo. To je njena pobjeda. Ne postoje riječi kojima bi čovjek mogao to da pohvali. To je velika hrabrost i požrtvovanost. To je kad se čovjek rodi sa nečim. Ima tu neku snagu i moć da pobijedi svaku prepreku koja joj se nađe na putu. Ona je izvojevala najveću životnu pobjedu", poručio je Bojan tada.

