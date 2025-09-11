Sa Ninom dobio sina i ćerku, dao im po dva imena: Aleksandar Milić Mili pokazao naslednicu, ovako izgleda Mia Jovana

Kompozitor i član žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, podelio sliku naslednice uz pjesmu koju je radio sa Halidom Bešlićem
Aleksandar Milić Mili, poznat i kao Miligram, na svom Instagram profilu je najavio pjesmu "Sejda" koju je napisao za Halida Bešlića, a koju je riješio da objavi na rođendan svoje ćerke Mie.
Pjesma koju je uradio sa Halidom Bešlićem, koji se već neko vrijeme nalazi u bolnici, posvećena je pjevačevoj supruzi Sejdi sa kojom je više decenija u braku.
Ono što je Miligram sada otkrio jeste da pjesma izlazi danas, baš na rođendan njegove ćerke, kojoj je uz ovu melodiju čestitao divan dan:
"Ova predivna ljubavna priča izlazi tačno na rođendan moje ćerke Mie! Da joj život bude prepun ljubavi, uspjeha i pjesme! Srećan rođendan moje Sunce", napisao je on uz fotografiju njega i Mie.Izvor: Instagram / miligramofficial
Aleksandar Milić Mili sa suprugom Ninom ima sina i ćerku, koji imaju po dva imena, o čemu je kompozitor ranije pričao:
"Sin se zove Markus Simeon Milić, dok je ćerka Mia Jovana Milić. Svako je dobio prvo ime po nekom značenju. Markus znači snaga, obrazovanje i njegov zaštitni znak imena je Lav sa knjigom, dok Mia znači ‘moja’, jedinstvena, odnosno posebna osoba".
