logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sa Ninom dobio sina i ćerku, dao im po dva imena: Aleksandar Milić Mili pokazao naslednicu, ovako izgleda Mia Jovana

Sa Ninom dobio sina i ćerku, dao im po dva imena: Aleksandar Milić Mili pokazao naslednicu, ovako izgleda Mia Jovana

Autor Dragana Tomašević
0

Kompozitor i član žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, podelio sliku naslednice uz pjesmu koju je radio sa Halidom Bešlićem

Sa Ninom dobio sina i ćerku, dao im po dva imena: Aleksandar Milić Mili pokazao naslednicu, ovako izgleda Mia Jovana Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Aleksandar Milić Mili, poznat i kao Miligram, na svom Instagram profilu je najavio pjesmu "Sejda" koju je napisao za Halida Bešlića, a koju je riješio da objavi na rođendan svoje ćerke Mie.

Pjesma koju je uradio sa Halidom Bešlićem, koji se već neko vrijeme nalazi u bolnici, posvećena je pjevačevoj supruzi Sejdi sa kojom je više decenija u braku.

Ono što je Miligram sada otkrio jeste da pjesma izlazi danas, baš na rođendan njegove ćerke, kojoj je uz ovu melodiju čestitao divan dan:

"Ova predivna ljubavna priča izlazi tačno na rođendan moje ćerke Mie! Da joj život bude prepun ljubavi, uspjeha i pjesme! Srećan rođendan moje Sunce", napisao je on uz fotografiju njega i Mie.

Izvor: Instagram / miligramofficial

Aleksandar Milić Mili sa suprugom Ninom ima sina i ćerku, koji imaju po dva imena, o čemu je kompozitor ranije pričao:

"Sin se zove Markus Simeon Milić, dok je ćerka Mia Jovana Milić. Svako je dobio prvo ime po nekom značenju. Markus znači snaga, obrazovanje i njegov zaštitni znak imena je Lav sa knjigom, dok Mia znači ‘moja’, jedinstvena, odnosno posebna osoba".

Ovako izgleda njegova supruga:

Tagovi

Aleksandar Milić Mili ćerka rođendan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ