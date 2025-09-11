Kako danas izgleda udovica pokojnog Grua: Zbog repera se odrekla svetske slave, ljudi u neverici kad je vide

Danica Andonov se nakon Gruove smrti posvetila sinovima, a tek s vremena na vreme objavi po koju fotografiju na društvenim mrežama

Reper Dalibor Andonov Gru tragično je nastradao 12. septembra 2019. godine, a tim povodom prodica i prijatelji nedavno su se okupili kako bi mu odali počast na godišnjicu smrti.

Poznato je da je Gru bio veliki ljubitelj adrenalina i ekstremnih sportova, a ujedno je bio i jedan od osnivača hip-hopa u Srbiji, voljen među kolegama.

Ipak, posebno mesto u priči zauzima njegova supruga Danica, koja je nakon stravične tragedije odlučila da se povuče iz javnosti i posveti sinovima.

Ljubavna priča Grua i Danice

Danica Andonov bila je uspešna manekenka, ali je zbog ljubavi prema Gruu odustala od karijere u inostranstvu i izabrala porodicu. Par se venčao 2007. godine i dobio dva sina – Vuka i Relju.

"Onog trenutka kada sam se zasitila modne scene, povukla sam se iz posla i posvetila porodici", rekla je Danica u jednom intervjuu.

Okušala se i kao TV voditeljka, ali su porodica i miran život bili njen izbor.

U sinovima pronašla snagu nakon tragedije

Nakon tragedije, Danica je život posvetila sinovima. Vuk i Relja nasledili su Gruovu ljubav prema sportu – jedan trenira fudbal, drugi košarku. Ona im je bila i majka i otac, trudeći se da ih izvede na pravi put.

Kako su dečaci odrastali, postali su i njena najveća podrška. Danica je nedavno obeležila punoletstvo starijeg sina Vuka i ponosno podelila fotografiju završetka njegove srednje škole.

Danas – miran život i sećanje na Grua

Iako i dalje privlači pažnju svojom lepotom, supruga pokojnog repera je ostala dosledna povučenom životu. Povremeno podeli fotografije sa prijateljima ili porodicom, ali reflektori je ne zanimaju. Nedavno je objavila sliku sa bazena sa prijateljicom, izazvavši brojne pozitivne komentare.

