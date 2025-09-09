Danas se navršava šest godina kako smo izgubili voljenog Dalibora Andonova Grua

Izvor: MN Press

Na današnji dan prije šest godina tragično je izgubio život reper Dalibor Andonov Gru u 46. godini. Gru je tragično nastradao na kajtu na Dunavu, kada je zbog košave i jakih udaraca u vodu zadobio prelom kičme na dva mjesta, nakon čega se udavio.

Njegova neutješna supruga Danica, s kojom je tokom braka dobio dva sina, svake godine od Gruove smrti obilježi taj dan, a prije tri godine objavila je fotografiju uz opis koji i danas mnoge naježi.

Vidi opis Ovo je poslednja slika Dalibora Andonova Grua: Nastala par minuta prije tragedije, istraga otkrila strašne detalje Dalibor Andonov Gru (in memoriam) Dalibor Andonov Gru pevac na utakmici turnira Dajmond bol Argentina protiv Kine u hali Beogradska arena 03.08.2004. godine Foto: Marko Metlas Muzičari Dalibor Andonov Gru i Igor Lazić Niggor Muzičari Dalibor Andonov Gru i Milan Đurđević na utakmici Evrolige Partizan - Real Madrid 2011. godine. Gru, Frederik Haus i Redžinald Grimen snimljeni 2009. godine Gru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN Press Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN Press Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/P. Vujić Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Svako priča sa svojom tišinom, a tišina svašta kaže", napisala je ona tada.

Društvenim mrežama, inače, ponovo kruži poslednji reperov selfi, koji je napravljen nekoliko minuta prije tragedije.

Poslednji selfi sa Gruom nastao nekoliko minuta pre tragične nesreće!pic.twitter.com/BtLDBy9x4X — Bane (@Bumblb3e)September 10, 2019



Andonov je bio ljubitelj adrenalina i ekstremnih sportova, motora, osnivač hip-hopa u Srbiji, voljen među kolegama i onima koji ga čak nisu ni poznavali, veliki čovjek i Beograđanin koji nikada neće biti zaboravljen.

Popularni muzičar stradao je u 15.20 časova, a prema riječima očevidaca, njegovo tijelo su čamcem do kopna dovezli prijatelji.

"On je bio na kajtu sa tri druga, koja su ga pratila čamcem dok je letio. Oni su ga i izvukli iz vode. Ne znamo gdje je nastradao, ali su ga iznijeli kod Nautičkog kluba jer tu jedino može da pristane Hitna pomoć", ispričao je tada jedan od očevidaca.

"Kada se nesreća dogodila, ljudi sa čamca su dozivali, pa je sa splavova pozvana Hitna pomoć. Nažalost, ljekari su samo mogli da konstatuju smrt".

Kako su rekli tada očevici, za sve je kriv jak vjetar, koja je iznenada počeo da duva u Zemunu.

"Vjetar mu je podigao zmaja i iz sve snage ga zavrtio. Dalibor se već tu odmah onesvijestio, nakon čega je zmaj nastavio nekontrolisano da leti, pa ga je vjerovatno odbacio na nešto tvrdo", ispričao je čovjek koji se zetakao na mjestu nesreće.

Iza sebe ostavio suprugu i sinove

On je nastradao na kajtu na Dunavu blizu Zemuna, a iza sebe je ostavio neutješnu porodicu, suprugu Danicu, sinove Relju i Vuka i mnogobrojne prijatelje. Danica je poznata kao ljepotica, rodom iz Kragujevca, manekenstvom je prestala da se bavi vrlo rano, još u svojoj 25. godini, kada se posvetila porodici.

(Kurir, MONDO)