"Ako ja mogu da ti rasturim brak s drugaricom, onda je za rasturanje": Ana Nikolić progovorila o Toniju i Opatiji

Dragana Mirković, poznata pjevačica, prošle godine je priznala da se razvodi od biznismena Tonija Bijelića, sa kojim je u braku bila više od dvije decenije.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel/Kurir / Damir Dervišagić

Nakon razvoda, Dragan Mirković se potpuno okrenula djeci i poslu, a ne dotiču je šuškanja u vezi njenog odnosa sa Tonijem.

Pjevačica Ana Nikolić sada je gostovala u jednoj emisiji, i osvrnula se na spekulacije da ona ima veze sa njihovim razvodom.

Na pitanje da li je istina da je upoznala partnerku Tonija Bijelića, i da li je ona kriva za njegov razvod od Dragane Mirković, Ana je odgovorila sledeće:

"To nije tačno, ja sam tu bila neki glavni navodni krivac. Apsolutno Toni nema nikakvu partnerku, niti je to razlog razvoda, prosto ljudi su se razišli, to nema veze sa mnom, niti sa trećom osobom. Ja Draganu volim, kao i Tonija, i ne mogu da zauzimam stranu, žao mi je da je ikad pomislila nešto tako, ali shvatila je da to nema veze sa mnom, pomislila je to da su moje drugarice... a ja sam u stvari išla u Opatiju da izjavim Toniju saučešće, jer mu je umrla majka."

Na pitanje da li je Dragana mislila da ona nabacuje drugarice Toniju, Ana je ošto odgovorila:

"To su budalaštine, to sve ide tako, ako ja mogu da ti rasturim brak sa mojim drugaricama, onda je tvoj brak za rasturanje, ali taj brak je na čvrstim temeljima građen, ne može drugarica da rasturi brak da se ne lažemo. Ja znam da je Dragana to u nekom tenutku čak pomislila, ali tada još nisam javno objavila da sam sa Raletom. Rale je bio u Opatiji, a ja sam otišla zbog njega, Toni je patio jer mu je umrla majka, došli smo da izjavimo saučešće i iste noći se vratili kući", zaključila je Ana.

(Blic/ MONDO)