"Moj otac je bio u braku sa Oljom Bećković": Šok ispovijest Brake Praseta u lajvu, kaže da je pop bio opasna švalerčina

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u lajvu pričao o ocu, svešteniku Nenadu Iliću i izjavio da je bio u braku sa voditeljkom Oljom Bećković

Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen

Jutjuber Baka Prase je u lajvu na društvenoj mreži Tiktok otkrio da je njegov otac, sveštenik Nenad Ilić, svojevremeno bio u braku sa voditeljkom Oljom Bećković.

Informacija koju je podijelila na pomenutoj mreži izazvala je lavinu u komentarima, a Baka Prase je, između ostalog rekao i da je "otac bio veća budala od njega".

"Moj ćale je u mlađim danima, bio šmekerica, ozbiljna šmekerica, teška švalerčina. Prije nego što je našao Boga, on je bio veća budala od mene, što ja nisam znao. Ja sam bio ubijeđen da je moj ćale bio sveti, presveti cio život. Moj ćale je bio spaljotina teška u mojim godinama, i moj ćale je bio u braku sa Oljom Bećković", rekao je Baka Prase u lajvu.

Pogledajte:

"Ima dva braka"

U biografiji Bećkovićeve samo je napomenuto da iza sebe ima dva braka, ali se nigde precizno ne navodi da je bila udata za Ilića, niti koliko su bili u braku.

Ilić je osamdesetih godina bio asistent na FDU i jedna od prvih generacija glumaca kojima je predavao bila je upravo Oljina.

"To je bila mladalačka ljubav koja je brzo krunisana brakom. Sve to je nekako u njihovom slučaju išlo ishitreno, pa je samim tim i razvod brzo došao. Koliko ja znam, oni su se upoznali na fakultetu, Nenad je bio Oljin profesor, iako je samo nekoliko godina stariji od nje. Bećkovićkini roditelji Matija i Vera nisu bili oduševljeni time što hoće da se uda tako mlada, ali se nisu ni protivili njenoj odluci. Bili su vjerovatno i uvjereni da će brzo da se pokaje i da će se ovaj mladi par rastati", pričao je ranije izvor Kurira.

"Često su imali sukobe mišljenja, pa su odlučili da se sporazumno razvedu".

lić je na pitanje o braku sa voditeljkom imao zanimljiv odgovor:

"Ja imam samo jedan, i to crkveni brak sa mojom suprugom", istakao je, a na pitanje da li je prije toga bio u građanskom braku sa Bećkovićevom, rekao je: "Sve prije ovog mog braka crkvenog je praistorija. Sve je praistorija, ja živim sadašnjost."

Olja Bećković se ovim povodom nikada nije oglašavala niti potvrdila navode pomenutog lista.