Staniji Dobrojević leglo 2 miliona na račun: Starleta se pohvalila poklonom, poznato od koga je

Starleta Stanija Dobrojević podijelila je fotografiju na kojoj se vidi da joj je na račun uplaćeno 2 miliona dinara.

Izvor: Instagram/printscreen/stanijadobrojevic

Stanija Dobrojević je iznenadila pratioce na Instagramu objavivši fotografiju iz koje se vidi da joj je na račun leglo više od dva miliona dinara. Prema pisanju domaćih medija, starleta je trenutno u pregovorima za ulazak u rijaliti "Elita 9", a navodno je dobila unosnu ponudu koju teško može da odbije.

Stanija je istakla da je pomenuti iznos poklon koji je dobila.

Izvor: Instagram printscreen/ stanijadobrojevic

"Ja u ludilu.. Naravno da sam prihvatila poklon s obzirom na to šta sam sve prošla zbog idi*ta, a šta još trenutno prolazim al se ne zna", napisala je Dobrojevićeva, a zatim dodatno zaintrigirala napisavši 6.9, datum kada će početi rijaliti "Elita"

Pogledajte fotografije Stanije Dobrojević: