"Pakujem stvari idiotu": Stanija izbacila Asmina, u nevjerici šta je doživjela

"Pakujem stvari idiotu": Stanija izbacila Asmina, u nevjerici šta je doživjela

Autor Jelena Sitarica

Autor Jelena Sitarica
0

Stanija Dobrojević otkrila je na svom storiju da je, po svemu sudeći, njenoj ljubavi sa Asminom došao kraj

"Pakujem stvari idiotu": Stanija izbacila Asmina, u nevjerici šta je doživjela Izvor: Stanija/Instagram

Starleta Stanija Dobrojević obratila se svojim pratiocima na Instagramu i otvoreno saopštila da je donijela odluku da zauvek stavi tačku na vezu sa Asminom Durdžićem.

Poznato je da je par neko vrijeme imao probleme, a iako ju je nedavno iznenadio velikim poklonom, kako bi ljubavi dali drugu šansu, izgleda da do toga ipak neće doći. 

Pogledajte kako su izgledali tokom veze:

Iako nije poznato šta je tačno krenulo po zlu ovog puta, ranije se Stanija žalila na Asminovu ljubomoru, a sada ga je, po svemu sudeći i izbacila iz stana:

"Kupujem stvari da spakujem idiota i pošaljem ga tamo gdje mu je mjesto. Da mi je neko pričao da ću ovo da doživim", poručila je Stanija na storiju.

Izvor: Instagram.com/stanijadobrojevic

Dobila ponudu koja se ne odbija

Inače, kako se već neko vrijeme spekuliše, Stanija će ući u devetu sezonu "Elite".

" Tačno je da Stanija pregovara oko ulaska u "Elitu". Ponuda je ogromna, niko do sada nije dobio toliki honorar, ali ona nije donijela konačnu odluku. S jedne strane, želi da se posveti svom novom biznisu, ali s druge, cifra koja joj je ponuđena stvarno je nevjerovatna. Novac je jedini razlog zbog kog bi pristala " otkriva izvor blizak starleti.

Podsjetite se nekih kadrova iz Zadruge kada je Stanija bila učesnik:

"Narod voli da gleda Staniju, posebno zbog ljubavnih afera u koje često upada. Njeno učešće uvjek diže gledanost. Mnogi bi voljeli da je vide i sa Asminom, jer njihov buran odnos već dugo privlači veliku pažnju javnosti " dodaje izvor.

Asmin se ovim povodom oglasio i otkrio da ukoliko Stanija bude ulazila, neće ući sama - sa njom će biti i njen vjerni pas, Pablo, on je takođe već bio stanar Bijele kuće.

Pogledajte i kako izgleda stan Stanije Dobrojević koji je pazarila novcem iz rijalitija:

