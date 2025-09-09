Pjevačicu vrijeđale koleginice, pa smršala 10 kg: Ne možete ni da pretpostavite šta je jela, i to za doručak

Tijana Milentijević je prošla kroz agoniju jer je "nabacila" koji kilogram viška.

Pjevačica Tijana Milentijević u više navrata je otvoreno govorila o svojim problemima sa viškom kilograma, dijetama i kritikama koje je dobijala zbog izgleda.

Pjevačica priznaje da je često bila na meti osuda, i to ne samo publike, već i koleginica.

"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači“, istakla je Tijana, naglašavajući koliko joj je važno da vodi računa o svom tijelu i zdravlju.

Otkrila je da je u jednom trenutku, zbog snimanja spota, morala da smrša čak sedam kilograma za samo sedam dana. Kako kaže, njen stilista joj je tada rekao da ako želi da zablista pred kamerama – mora na dijetu.

Moj stilista je želio da nosim stvari koje mi nisu dobro stajale i rekao mi je:

"Ako hoćeš da sijaš u spotu, na dijetu!' Za sedam dana sam morala da skinem sedam kilograma! Doručkovala sam voće, za ručak sam jela meso, a za večeru povrće. Obroci su bili baš mali", priča pjevačica i dodaje da je, pored toga što je promijenila jelovnik, redovno išla u teretanu.

"Trebalo je da smršam u vrlo kratkom roku, pa sam radila baš teške vježbe. Teretana mi je pomogla da se zategnem i da pred kamerom moje obline izgledaju savršeno. Trudila sam se i da unosim što više tečnosti. Dan sam počinjala tako što bih popila čašu mlake vode s limunom. Nisam pila gazirano ni alkohol, već samo limunadu i čajeve“, dodaje Tijana za Blic.

Ipak, priznaje da umije da "probode kašiku" kada se ugoji.

"Po garderobi primijetim kad nabacim višak kilograma i tada pripazim šta jedem. Na primjer, ako me farmerke stežu, neko vrijeme izbjegavam večeru. To nije lako, jer svirke počinju kasno, a poslije nastupa uglavnom ogladnim, ali borim se da ne pokleknem", priča pjevačica.

Trik savjet: Svako jutro počnite čašom tople vode u koju ste iscijedili pola limuna

Doručak: Dvije jabuke

Ručak: Pileći file i povrće

Večera: Salata od povrća

