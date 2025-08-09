"Boli puno, ali sve se preživi za ljepotu": Tijana Em dva puta operisala grudi, evo kako sada izgleda

Pjevačica ne krije da se podvrgla estetskim intervencijama i otvoreno govori o promjenama koje je uradila na sebi.

Izvor: Instagram printscreen/tijanamilentijevic.official

Pjevačica Tijana Milentijević iskreno je govorila o plastičnim operacijama, otkrivši da je imala dvije intervencije na grudima. Priznala je da je oduvijek bila samokritična i da se na operacije odlučila kako bi se bolje osjećala u svojoj koži. Dodala je da danas više ne podliježe pritiscima, već sve što radi, radi zbog sebe.

"To je neka mala promjena, ja sam to željela i prosto ja želim da radim ono što se meni sviđa, i ako sam ja sebi lijepa ja tako i zračim i onda se sviđam svim ljudima oko mene. Nama ženama uvijek nešto fali i uvijek ćemo da nađemo neku manu i zamjerku čak i kada ne fali ništa, ali oprošteno nam je. Mislim da nisam pretjerala i željela sam sebi to malo što je falilo da dodam", rekla je Tijana Milentijević i priznala da je oporavak od operacije bio bolan.

"Boli puno stvarno, ali sve se preživi za ljepotu", rekla je ona kroz smijeh za Grand.

Zadovoljna svojim izgledom, Tijana često na društvenim mrežama objavljuje fotografije na kojima je dekolte u prvom planu.

Smršala 10 kilograma

Inače, Tijana je nedavno priznala da je često dobijala kritike koleginica zbog izgleda, a kako kaže, uspjela je da smrša 10 kilograma.

"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zbog zdravlja, smršala sam deset kilograma. Meni to mnogo znači", istakla je Tijana.

Izvor: Instagram printscreen/tijanamilentijevic.official

Podsjetimo, Tijana je ranije više puta operisala nos, jer prva intervencija nije ispunila njena očekivanja.

"Što se tiče moje druge operacije nosa, to sam uradila jer mi se nije svidjelo kako je ispao prvi put, bio je malo kriv. Imala sam devijaciju nosa, ali to je urađeno sve kod mene tako da niko nije ni primijetio da je bilo šta rađeno. Svakako ovo sada na meni nije trajni efekat, jer ću tek poslije godinu dana da kažem da imam pravu sliku toga kako je sve ispalo", rekla je tad za Blic.

Izvor: Telegraf/ MONDO