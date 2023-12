Zbog jednog planetarno popularnog singla, Maraja Keri se proglasila Kraljicom Božića, a zavaljujući njemu zaradila je milione.

Izvor: YouTube/Mariah Carey

Popularna pevačica Maraja Keri čija se pesma "All I want for Christmas is you" svake godine pred prazničnu euforiju može čuti na svakom ćušku ove našla se u žiži javnosti kada je njen njen izabranik četrnaest godina mlađi Brajan Tanak potvrdio da su okončali vezu posle sedam godina ljubavi.

Iako Maraji ovi praznici nisu najbolje počeli, ostatak sveta i ovaj ptu uživa u njenom planetarnom hitu koji je čak pokušala da zaštiti, ali je američki zavod za patente i žigove odbio je zahtev pevačice da zaštiti nadimak "Kraljice Božića".

Prijava američke zvezde je odbijena pošto njena kompanija nije odgovorila na prigovor druge pevačice. Zaštita imena bi joj omogućila legalne osnove da spreči druge da koriste ovu titulu na muzičkim izdanjima i promotivnoj robi. Bez obzira na sve, retko šta simbolizuje prazničan period više od prazničnog Marajinog hita. Pesma je postala sinonim za božićne praznike i teško je otići bilo gde u ovo doba godine, a da je ne čujete.

Za čuvenu pevačicu ova pesma još uvek predstavlja izvor prihoda. Bilbord procenjuje da je pevačica prošle godine zaradila 1,86 miliona dolara samo od ove pesme, dok prema studiji The Economist iz 2016. godine, Keri zarađuje u proseku 2,5 miliona dolara svake godine.

Vidi opis PUČE VEZA, A MILIONI SAMO LEŽU! Evo koliko "Kraljica Božića" zarađuje svake godine od planetarno popularnog hita! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO / Apple Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pesma, objavljena 1994. godine, mogla bi da premaši 100 miliona dolara ukupne zarade 2023. godine, prema izveštaju Associated Press-a.

All I want for Christmas is you dostigla je milijardu strimova na Spotifaju u decembru 2021. godine i bila je broj 1 na Billbordovoj listi Hot 100 poslednje četiri godine zaredom. Keri je tokom godina zaradila milione dolara zahvaljujući uspešnoj muzičkoj karijeri, turnejama i sponzorima, a pevačica ima procenjenu neto vrednost bogatstva od 350 miliona dolara, prema Celebrity Net Worth-u.

Ova numera postavila je tri Ginisova svetska rekorda 2019. godine, uključujući i naslov pesme sa najviše strimova na Spotifaju za 24 sata. U jednom danu u decembru 2018. strimovana je više od 10,8 miliona puta, a rekord je ponovo oboren 2022. godine sa 21,3 miliona strimova.

Keri je inspiraciju za izdavanje božićnog albuma dobila dok je uređivala svoju jelku. U interjvuu za VH1 1994. godine, govorila je o nastanku albuma: "Prošle godine sam ukrašavala jelku i počela da dobijam ideje za različite božićne pesme. Motalo mi se po glavi pa sam to i učinila", rekla je.