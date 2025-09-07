logo
Jutjuber kojeg smo gledali na Netfliksu pronađen mrtav: Prijatelj zvao policiju, uzrok smrti još nije poznat

Autor Dragana Tomašević
0

Na Dong-hyeon jedan od najpoznatijih korejskih jutjubera pronađen je mrtav u svojoj rezidenciji u Seulu pošto se nije pojavio na dogovorenom sastanku.

Jutjuber kojeg smo gledali na Netfliksu pronađen mrtav Izvor: Youtube/Screeenshot

47 -godišnjeg južnokorejskog jutjubera, koji se takođe pojavio u Netflixovoj emisiji "The Influencer" policija je pronašla oko 8:40 u njegovoj rezidenciji u okrugu Gwangjin, u istočnom Seulu, nakon što je poznanik prijavio njegov nestanak.

U izvještaju se navodi da se Dong-hyeon nije pojavio na zakazanom sastanku i da nije bio dostupan telefonom. Vlasti su saopštile da na mjestu događaja nije pronađena oproštajna poruka. Dodali su da smrt nije imala nikakve neposredne indikacije o ubistvu ili samoubistvu.

Prema ažuriranom izveštaju YTN-a , policijski zvaničnik je izjavio:"Pretpostavlja se da je Na Dong Hyun umro od neke osnovne bolesti", dodajući da će obdukcija potvrditi uzrok smrti.

Izvor: YouTube/MBCentertainment

 Na Dong-hyeon je započeo svoju karijeru kao voditelj oko 2010. godine, stekavši slavu kao jedan od najranijih južnokorejskih internet strimera. Tokom godina, izgradio je svoje ime te dobio veliki broj pratilaca na društvenim mrežama i na kraju prikupio 1,44 miliona pretplatnika na Jutjubu.

Poslednjih godina, uglavnom je postavljao video-zapise reakcija na utakmice, održavajući aktivno prisustvo na internetu. Samo dva dana prije smrti, Na Dong-hyeon prisustvovao je Nedelji mode u Seulu za proleće/leto 2026. u Dongdaemun Design Plazi.

