Nadal se fotografijom bez majice se oprostio od Đorđa Armanija

Autor Nikola Lalović
0

Rafael Nadal nije baš razmislio najbolje kada se opraštao od nedavno preminulog Đorđa Armanija.

Nadal se fotografijom bez majice se oprostio od Đorđa Armanija Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

U dubokoj starosti preminuo je jedan od najprepoznatljivjih ljudi iz svijeta mode Đorđo Armani. Mnogi su se oprostili od vlasnika brenda Armani, a oproštaj Rafaela Nadala je javnost digao na noge. Mnogi smatraju da se nije oglasio na prikladan način i prigovaraju mu. 

Rafael Nadal je godinama bio jedno od najpoznatijih zaštitnih lica kompanije i posebno je poznata njegova kampanja za "Armani" džins iz 2011 godine. Sada je Nadal odao počast Đorđu Armaniju upravo sa slikom iz tog perioda i iz te kampanje što su mnogi ocenili kao neukusno. Kada se vidi slika, vrlo je jasno zašto.

"Tužan sam da čujem da je preminuo Đorđo Armani, istinska ikona svijeta mode. Osjećam se jako ponosno što sam bio dio njegove kampanje i što sam mu upoznao porodicu. Saučešće svim njegovim voljenima", napisao je Rafael Nadal uz ovu fotografiju:

(MONDO, N.L.) 

