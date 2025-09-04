logo
Preminuo Đorđo Armani! Modni svijet žali zbog gubitka velikana

Autor Marina Cvetković
0

Modni Mag Đorđo Armani preminuo je u 91. godini života.

Preminuo Đorđo Armani Izvor: Kurir/ Profimedia

Italijanski dizajner preminuo je mirno, okružen porodicom, saopštila je Armani grupa.

U današnjoj zvaničnoj povodom smrti Đorđa Armanija, u izjavi modne kuće navodi se: "U ovoj kompaniji oduvijek smo se osjećali kao dio porodice."

"Danas, sa dubokom emocijom, osjećamo prazninu koju je ostavio onaj koji je ovu porodicu osnovao i negovao – sa vizijom, strašću i posvećenošću", stoji u saopštenju.

"Upravo vođeni njegovim duhom, mi - zaposleni i članovi porodice koji su oduvijek radili uz gospodina Armanija, obavezujemo se da ćemo čuvati ono što je izgradio i da ćemo njegovu kompaniju voditi dalje u njegovu čast, sa poštovanjem, odgovornošću i ljubavlju."

Đorđo Armani preminuo

