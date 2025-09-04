Ko će naslijediti 12 milijardi Đorđa Armanija? Tek sada je otkriven jedan detalj o njegovom životu

U karijeri dugoj gotovo sedam decenija, Armani je postao simbol italijanske mode i globalnog luksuza, a bogatstvo se mjeri u milijardama.

Izvor: Profimedia

Modni Mag Đorđo Armani preminuo je u 91. godini života. Italijanski dizajner preminuo je mirno, okružen porodicom, saopštila je Armani grupa.

Rođen je u gradiću Pjaćenca, južno od Milana. Kao dječak, pomagao je bratu Serđu u pripremi lutkarskih predstava, praveći odjeću od raznih krpica koje je nalazio po kući. Iako ga je u mladosti više zanimala medicina, koju je i upisao na Univerzitetu u Milanu, sudbina ga je ipak odvela u svijet mode. Na trećoj godini studija napustio je medicinu, shvativši da to nije njegov put.

Njegovi modeli su postali simbol crvenog tepiha, a oblačio je najveće zvijezde poput Mišel Fajfer, Kejt Blanšet i Džulije Roberts.

Smatrao je da je "crveni tepih najbolji metod marketinga". Osim u modi, Armani je ostavio trag i u drugim oblastima – otvorio je sopstveni lanac hotela, restorana i kafea širom svijeta, uvijek veran minimalističkoj estetici. Bio je i prvi dizajner koji je 2006. godine zabranio "nultu veličinu" na svojim revijama, boreći se za zdrav izgled i normalnu građu modela.

U karijeri dugoj gotovo sedam decenija, Armani je postao simbol italijanske mode i globalnog luksuza. Njegov brend ostao je nezavisan i u potpunom porodičnom vlasništvu, što ga je činilo jednim od rijetkih takvih u svijetu mode.

Đorđo Armani nije imao naslednika, a njegovo bogatstvo je Forbs u 2025. godini procijenio na oko 12 milijardi dolara. Budući da nije imao djecu, mnogi smatraju da će ostaloj porodici i sestri ostati bogatstvo i njegovo naslijeđe, budući da su se oni sada i oglasili, iako to nije bio slučaj prethodnih godina.