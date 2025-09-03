Živojinovići slave rođenje ćerke, sve je spremno za lumperaj: Isplivao snimak iz restorana, na panou moćna poruka

Sve je spremno za slavlje nakon porođaja Aleksandre Prijović. Postavljen je veliki pano u restoranu sa moćnom porukom.

Izvor: Instagram/zo_na_ny/screenshot

Muzička zvijezda Aleksandra Prijović, porodila se danas, i dobila djevojčicu kojoj su ona i Filip Živojinović dali ime Aria. Njena majka Borka, podijelila je u Instagram priči prizor sa slavlja povodom rođenja ćerke.

U restoranu je na velikom panou uz crtež bebe pisalo: "Život nam je svega dao. Rodila se Aria."

Ponosna baka otkrila koliko je djevojčica teška

Nedavno se oglasila i majka Filipa Živojinovića, Zorica Nakić na svom Instagramu, te je podijelila informacije o bebi nakon što je djevojčica došla na svijet. Navela je da je beba teška tri kilograma i 300 grama, a Aleksandra je obradovala fanove prvom slikom iz porodilišta:

Izvor: Instagram printscreen / aleksandraprijovic

Evo i kako izgleda Aleksandrina svekrva:

Prisjetimo se Aleksandirnih slika tokom trudnoće: