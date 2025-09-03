Kum Aco Pejović slavi rođenje ćerke Aleksandre Prijović: Otkrio da se čuo sa Živojinovićima, evo šta im je poželio

Aco Pejović nije mogao da sakrije radost zbog rođenja male Arije.

Mlada muzička zvijezda Aleksandra Prijović porodila se danas i na svijet donijela djevojčicu kojoj su ona i njen partner Filip Živojinović dali ime Aria. Tim povodom oglasio se njihov vjenčani kum, pjevač Aco Pejović i za Kurir otkrio šta je rekao pjevačici i njenom suprugu Filipu Živojinoviću.

"Čestitao sam mojim divnim kumovima, poželio sam princezi dobrodošlicu u naše živote i rekao im da znam kao otac ćerki da ih čeka ogromna ljubav! Njihova porodica je danas bogatija za jedan novi osmijeh, novo lice sreće, znam da će njihova ćerka, baš kao i kumić Aleksandar, odrastati okružena ljubavlju, toplinom i sigurnošću, jer su moji kumovi ljudi velikog srca i puni nježnosti", rekao je Pejović i dodao:

"Sa velikim ponosom i radošću slavim ovaj trenutak života i današnji dan!"

Oglasila se mama Borka

Borka Mihajlović oglasila se nakon što je njena ćerka Aleksandra Prijović na svet donela zdravu devojčicu.

"Dobro nam došla malena Aria", napisala je ona.