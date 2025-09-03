"Ne kuvam, ali da li druge majke vode djecu na Mikonos": Snežana Dakić skandaloznom izjavom razbijesnila sve

Snežana Dakić je u jednom emisiji otvoreno govorila o vaspitavanju ćerke Laure, a onda se prisjetila jedne anegdote sa svojom ćerkom, te su mnogi burno reagovali.

Voditeljka i novinarka Snežana Dakić iznela je jednom prilikom svoj o tome da li žene sa javne scene moraju biti i žene, majke, kraljice i domaćice da bi i u društvu bile adekvatno vrednovane ili im izostanak jedne od tih titula umanjuje značaj.

Sada se pojavio isječak iz emisije u kom je Snežana otkrila šta ju je čerka pitala.

"Jednom me je ćerka pitala: „Zašto druge mame kuvaju, a ti ne kuvaš?“, a ja sam je pitala da li druge mame vode dijete na Mikonos na more ili u bekstejdž na modne revije? Izvinjavam se, znam da zvuči pretencioznio. Onda sam htjela da joj pokažem da brinem o njoj i da kuvam, ali svaki put bih iz kuhinje izašla sa lakšim tjelesnim povredama", rekla je Snežana u emisiji "Blic žena studio".

Dakićeva je tada dodala da se ona posvetila karijeri i edukacijama i da je srećna da je mogla da priušti da drugi posao domaćice obavljaju za nju.

Komentar voditeljke razbijesnio je mnoge, a užasne riječi nizale su se ispod videa, ne su je mnogi nazvali "nadobudnom, "prepotentnom" i da to što ćerku vodi na Mikonos i u bekstejdž, nema nikakve veze sa time kakav je neko kao roditelj.

Snežana o ćerki Lauri

Snežana Dakić se godinama starala sama o ćerki Lauri, a onda se - kako je sama rekla jednom prilikom - uključio i njen otac.

"Sada, kad je razumna i zrela, mnogo lakše se sporazumijevamo. Mnogo se bolje razumijemo i lijepo se slažemo", rekla je Snežana jednom prilikom.