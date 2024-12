Ko je 20 godina mlađi kog je ljubila Snežana Dakić: S glumcem htjela brak, najavila vjenčanje, a onda je uslijedio kraj

Nakon ove veze, voditeljka nikada više nije u javnosti predstavila ljubavne partnere.

Voditeljka Snežana Dakić svoj privatni život godinama krije, što se kaže, kao zmija noge, naročito ljubavne partnere, te nije poznato da li je njeno srce zauzeto ili ne.

Ipak, kako u poslednje vrijeme izgleda bolje nego ikada prije, mnogi nagađaju da u njenom životu ipak postoji neko "poseban". No, teško da će šira javnost ikada saznati za njen ljubavni status.

Zanimljivo je da je poslednji partner o kom je javno govorila bio 20 godina mlađi glumac Dušan Momčilović koji se tada proslavio zahvaljujući seriji "Sinđelići".

Dakić je sa njim započela romansu nakon razvoda od Vladimira Mikića, a 2016. godine progovorila je o njihovoj ljubavi i planovima za budućnost. Tada je izjavila da planira vjenčanje, čim okonča brakorazvodni proces:

"Kada je ljubav u pitanju, kod mene sve uvijek cvjeta i buja. Ja sam žena puna ljubavi i ispunjena sam ljubavlju koju dobijam. U vezi je sve odlično, i bračnu ponudu sam već dobila. Jedini problem je što se još nisam razvela, ali čim se to završi, vjenčaćemo se", rekla je Snežana.

Međutim, svega mjesec dana kasnije došlo je do raskida.

"Istina je da Dušan i ja više nismo zajedno. Smatram da je moj emotivni život moja lična stvar i ne želim da ga komentarišem u javnosti. Ostali smo prijatelji jer nema nijednog razloga da bude drugačije. Dušan je zaista divan i nesvakidašnji momak", izjavila je tada za magazin "Hello".

Od tada, Snežana više nije dijelila detalje o svom ljubavnom životu, niti je ikada javno predstavila novog partnera.

O bivšem mužu

"Vladimir je bio ljubav mog života, muškarac o kakvom sam maštala, bolji od svih poželjnih neženja koji su se u to vrijeme vrtili oko mene. S druge strane, njegova situacija nije bila nimalo jednostavna – sa suprugom i kćerkama bliznakinjama od jedva godinu dana našao se usred razvoda. Htjela sam da odustanem, ali me je on uvjeravao da to neće biti prepreka našoj ljubavi, da će bivšoj ženi pomagati i da me nikada neće povrijediti", pričala je Snežana.

