Dečko Ane Nikolić izrežirao sukob pjevačice i njene koleginice: Folkerka progovorila o svemu javno

O drami između Olje Bajrami i Ane Nikolić pričalo se nedeljama, a u sve je bio umiješan i kompozitor Rale.

Olja Bajrami je prije nekoliko mjeseci bila u centru skandala jer se posvađala sa Anom Nikolić i to zbog kompozitora Gorana RatkovićaRaleta. Kako otkriva, njih dvije su se nakon svega čule i zakopale ratne sekire.

Pjevačica je sada riješila da konačno otkrije šta se stvarno dogodilo između nje i Ane Nikolić i u kakvim je odnosima ona bila sa kompozitorom Raletom.

Ona je najprije ispričala kako je došlo do svađe sa koleginicom.

"Moram da kažem na početku da sam se sa Anom čula, mi smo razgovarale i razjasnile sve! Jasno je i njoj i meni šta je bio cilj. Rale je sve namjestio, on je stvorio taj trougao, koji ne postoji, ali je on tako izrežirao sve u svoju korist. Ja sam se nakon te noći sa njima svađala medijskim putem, a onda smo se Ana i ja čule i ja sam rekla da je neću tužiti jer nije kriva ona. Raleta su žene stvorile, on je danas gdje jeste zbog žena. Njemu i Ani želim sreću, oni su meni jako smiješni zajedno, zabavni... Išla bih na svadbu da im zapjevam, ako me pozovu", rekla je Olja u jednoj emisiji.

Podsjetimo, Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale potukli su se ispred njegovog studija u Beogradu u decembru 2023. godine. Kod njega u studiju se našla i pjevačica Olja Bajrami, koja je tada svedočila neprijatnoj sceni.

"Šokirana sam, ne mogu da vjerujem da je došlo do toga. Godinama sarađujem sa Raletom, to svi znate. Ne znam šta Ana radi sa njim, niti me se tiče, takođe ja nju nisam vidjela ali ko meni može da zabrani da ja bilo koga vidim?! Došla sam, platila pjesmu i otišla.Gospode Bože, ovo je jezivo", rekla je Olja tada za Kurir.

