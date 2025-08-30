Orlando zbog uloge smršao i postao paranoičan: Da li je zbog toga stradala i njegova ljubav sa Kejti Peri?

Glumac Orlando Blum (48) priznao je da je tokom rada na filmu "The Cut" bio fizički i psihički na ivici, te da je bilo izuzetno teško živjeti s njim u tom periodu. Glumac je nedavno stavio tačku na vezu sa Kejti Peri.

U danima pred američku premijeru psihološke drame "The Cut", Orlando Blum je otkrio detalje priprema za jednu od najzahtevnijih uloga u karijeri – onu bivšeg boksera. Kako kaže, uloga je ostavila ozbiljne posledice na njegovo fizičko i mentalno zdravlje.

Izgubio je više od 22 kilograma, borio se s iscrpljenošću, paranojom i nametljivim mislima.

"Bio sam užasna osoba"

Film britanskog reditelja Šona Elisa uskoro stiže u bioskope širom SAD-a, a premijerno je prikazan još u septembru prošle godine na Filmskom festivalu u Torontu. Orlando tumači bivšeg boksera čija karijera je prekinuta porazom, a koji počinje ponovo da trenira u potrazi za iskupljenjem, da bi, kako piše u najavi filma, "postao opsesivan i izgubio vezu sa stvarnošću".

"Jednostavno sam bio iscrpljen. Nisam imao ni energiju ni snagu uma. Psihički i fizički sam bio gladan i ljut. Bio sam užasna osoba za biti u blizini" - priznao je glumac u intervjuu za britanski ITV.

Svoj režim uporedio je s onim koji prolaze profesionalni sportisti kada skidaju kilograme, ali je naglasio da glumci često idu u ekstrem u veoma kratkom vremenskom periodu, neposredno pred snimanje. Prisjetio se i trenutaka sa snimanja kada bi u pauzama ležao na setu, a onda, tik prije nego što bi kamere počele da snimaju, uradio nekoliko sklekova da bi djelovao mišićavije.

Zvijezda "Pirata s Kariba" i "Gospodara prstenova" priznaje da takav način života i ishrane nikome ne bi preporučio. Iako je izdržao, cijena koju je platio bila je visoka. Za magazin People rekao je da je imao ozbiljnih problema i sa snom i sa opuštanjem:

"Ispostavilo se da ne možete da spavate kad ste gladni", kratko je objasnio.

Uloga, kao i posledice rigorozne dijete, izgleda da su uticale i na njegov desetogodišnji odnos sa pjevačicom Kejti Peri, s kojom ima ćerku Dejzi Douv Blum. Par je nedavno stavio tačku na svoju ljubav, ali su po svemu sudeći ostali u prijateljskim odnosima.

Tokom priprema i snimanja, Blum je sarađivao sa poznatim nutricionistom Filipom Goglijom, koji je savjetovao brojne zvijezde, među njima i "kralja transformacija" Kristijana Bejla. Dijeta i režim treninga koje je pratio imali su više faza.

"Goglia mi je, za početak, ukinuo jedan od tri obroka dnevno. Zatim su mi iz jelovnika počeli izbacivati razne namirnice, a na kraju su mi oduzeli i proteinski prah. Rekao sam: 'Ne! Nemojte mi to oduzeti.' Zapravo, poslednje tri nedelje sam jeo samo tunjevinu i krastavce", prisjetio se Blum i dodao da je ta ekstremna dijeta izazvala paranoju i opsesivne misli.



