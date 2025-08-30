"Imaš 50 kila i krezub si, a misliš da si Bred Pit": Strašna ispovjest glumca iz "Kengura", u 17. već probao heroin

Glumac Lazar Strugar progovorio o problemima sa narkoticima i činjenici da je bio maloljetan kada je probao heroin

Glumac koji je u kultnom filmu "Kad porastem biću Kengur" igrao Avaksa, Lazar Strugar, gostovao je u jednom podkastu u kojem je otvoreno govorio o višegodišnjoj borbi sa zavisnošću.

Bio je maloljetan kada je prvi put probao narkotike, a zavisnost je trajala dok nije napunio 37. Lazar, koji je igrao i u hit RTS-ovoj seriji "Košarkaši", otkrio je da "ne zna u koliko je smrti učestvovao", tako što je nabavljao drogu i drugima, ali i priznao da je bio "jak, zdrav, prav" i da je samo htio da upiše glumu.

"Prvi put sam probao heroin u 17. godini", rekao je Lazar u podkastu "Gorky" i dodao: "Bio sam mlad, zdrav, prav, jak i želio sam da upišem tu glumu", a na pitanje koliko dugo je bio na heroinu, šokirao priznanjem.

"Posle Kengura sam otišao u vojsku, povučen sam sa snimanja serije 'Košarkaši', koja je bila prilično velika serija. Tu u suštini, tokom tog snimanja je počelo da se dešava da sam ja otišao potpuno u jednom smjeru. Povratka posle toga više nema.

Imao sam 24, 25 godine I konzumirao sam do 37. godine".

Kako kaže, u mladosti je koristio razne droge koje je mešao sa tabletama i tako sebi davao "dozu anestezije".

"To je 12 godina baš svakodnevno. Od druge godine srednje škole permanentno sam bio pod dejstvom marihuane, sedativa, ako ničega drugog onda piva i rakije. Svašta sam probao. Iz pobuda dosade, besmisla i s mišlju da meni ne može ništa da bude. Krenuo sam iz želje da mi se promijeni svijest, iz želje što ti nije dobro. Neka praznina postoji, ali ti ne možeš da provališ dubinu te praznine i tog mraka", govorio je čuveni Avaks iskreno u podkastu "Gorky".

Kaže da je to standardna priča da se osjetiš mladim i jakim i da misliš da se tebi to ne može desiti.

"Rugaš se drugima: 'Vidi b*dala, navukao se'. Sve je izgledalo nevino, a onda sam posle shvatio da je najgora droga ona za koju si rekao 'ma nije to ništa'. Vrlo kratko te to drži, ta ispunjenost i sreća. Tada sam imao pogrešnu svijest da je mangup onaj koji svako veče spava sa drugom ženom, koji lomi flaše u kafani i slično. To sam doslovno živio", kaže on.

"Ne znam u koliko sam smrti učestvovao"

Iako nije bio nikada diler, znao je način kako da drugima donese opijate. To ga je dovelo do toga da svedoči najgorem scenariju.

"Nikada nisam prodavao drogu, ali sam bio umiješan u to da mogu ljudima da je nabavim. Ja ne znam u koliko sam smrti učestvovao. Nisam im tada direktno donosio ja, ali mnogo mene ima u toj smrti", rekao je glumac.

"Prvi put sam uzeo heroin sa 17 godina i to mi je djelovalo kao anestezija. Nisam bio oduševljen kad sam uzeo. To je neki paralelni univerzum, tu si ali nisi tu. Danas tvrdim da je to đavolja rabota. On te odalji najdalje od onoga što si ti suštinski. Možeš da imaš 50 kilograma, da si krezub, a u glavi da si Bred Pit", otkrio je on u gore pomenutom podkastu.