Da ne bi imao dupli trošak, reper Buba Koreli je obje djevojke poveo na put, isplivale fotografije sa aerodroma.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli, ima dvije zvanične devojke, a što je još zanimljivije, one od početka znaju jedna za drugu. Ova informacija isplivala je u javnost 2021, a nakon toga pojavile su se dodatne informacije.

Buba javno šeta sa obje, ali u različito vrijeme, pa je i njegovom okruženju to postalo normalno. Međutim, izgleda da su se stvari u međuvremenu promijenile, pa sad putuju zajedno.

Vidi opis Buba Koreli sa obje djevojke na odmoru: Reper riješio da uštedi, isplivale slike dok čekaju da se ukrcaju na let Buba Koreli i Sara Jo Buba Koreli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/jalabrat Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/dalila_dragojevic_official/printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: instagram/sarajoofficial/bubacorelli Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Twitter/Pluton45873221 Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Sada je došao i trenutak da odu na zajedničko ljetovanje, što je svakako i ekonomičnije nego da ide na dva odvojena. Bosanski mediji uslikali su repera sa svoje dvije izabranice kako na aerodromu čekaju let za putovanje.

Na društvenim mrežama nakon ove fotografije uslijedili su urnebesni komentari.

"Jao sad sam vidio na njihovim profilima stvarno su obje na nekom odmoru", "Ma nije do para nego je mogao samo jedan odmor da uzme", "Pa poštenije je ovako nego da ne znaju jedna za drugu", "Je l' prima i treću?" i mnogi drugi komentari.

Buba im udovoljava u svemu

Nedavno je izvor blizak reperu otkrio da obje izabranice žive kao grofice pored njega.

"Šta im fali? Pored njega obje lijepo žive. Nose skupu garderobu, nakit, tašne i ništa im ne nedostaje. Koreli brine o njima i ne bi dozvolio da im nešto zafali. Lijepo njemu, lijepo njima. Ta priča je u početku ljudima bila čudna, ali sada se narod normalno nosi s tim. On je iskren prema njima i ne radi im ništa iza leđa, kao što 90 posto muškaraca ima žene i djevojke, a kriju paralelnu vezu s nekim. Buba igra otvorenih karata i ne zavlači svoje djevojke", rekao je izvor.

(Kurir / MONDO)