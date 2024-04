PESMA JE PLAGIJAT, ZVALA SAM DŽALU! Reperi podvalili Maji: Mislio je da niko neće skontati, platili su!

Maja Berović ispričala je kako su joj Džala i Buba dali pesmu koja je bila plagijat, ali i kako se sve završilo.

Sarajevski dvojac, Buba Koreli i Džala Brat kojima je zabranjeno nastupanje u Srbiji, radili su pesme za brojne poznate pevače, a među njima je bila i Maja Berović koja je do detalja ispičala kako su je reperi prevarili za ogroman novac.

Pevačica je u potkastu "Petcast" govorila o svojoj karjeri i saradnicima, a onda se prisetila momenta kada je shvatila da je prevarena od strane bosanskih repera koji su joj tada radili album.

"Imala sam nesreću kada smo pesmu 'Sama' morali da skinemo sa Jutjuba, jer je ta pesma pila plagijat.Džala je uzeo muziku od te latino američke zvezde, njemu se to dopalo i verovatno je mislio da to niko neće da skonta. Međutim, cvrc. Ta pesma je bila planetarni hit", ispričala je Berovićeva i nastavila:

"I dešava se momenat, da mi odlazimo na Kubu da snimamo mi taj spot, ulazim u auto, jao nikad to neću zaboraviti. Sedam ja i ide pesma na radiju od Nati Nataše i ja slušam i to je ta melodija. Ja slušam, i onako hladan tuš. Taksista namerno pojačava radio jer je on već čuo moju pesmu, on nas vozi dok smo tamo, i on pojačava, a ja sedim pozadi i kažem svojim ljudima: 'Recite mu da smanji, čuće neko od kamermana', kao da to niko neće čuti. Kao da ja ne izbacujem pesmu, i ulažem desetine hiljade evra".

"Ja sam se tad čula sa Džalom i on kaže neće to niko da skonta, ali možemo mi da tražimo prava. Reko dobro, ajde da tražimo. Normalno izlazi pesma i odmah je skinuta sa Jutjuba. Ali na kraju krajeva, oni su morali i da plate neku odštetu samo pesma nije vraćena", prisetila se pevačica.