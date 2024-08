"Izgubila sam bebu u 5. mesecu i više nisam mogla da zatrudnim": Pevačica rasplakala sve potresnom ispovešću

Potresna ispovest pevačice koja se pojavila u "Nikad nije kasno" rastužila je mnoge.

Izvor: YouTube/Nikad nije kasno/printscreen

Aleksandra Ilić iz Niša pojavila se u takmičenju "Nikad nije kasno" i svojom potresnom pričom rasplakala sve. Ona je otvoreno ispričala detalje borbe za potomstvo i gubitak bebe.

Naime, dok je njen strariji sin imao samo četiri godine, ona je izgubila bebu u trudnoći, a nakon toga više nije mogla da ima decu.

"Moj sin je tada imao četiri godine, a ja sam u petom mesecu izgubila još jednu bebu. Posle toga nisam mogla da ostanem trudna, ne znam iz kog razloga, kod mene je sve u redu. Oduvek sam volela da imam više od troje dece, tako sam uvek govorila, međutim nije se to dalo. Teško sam tada to podnela, pala sam u depresiju, pila sam lekove. Ja to ne krijem i o tome pričam javno, mislim da tako nešto treba da se kaže. Hvala Bogu, evo dobro sam, živa, zdrava i tu sa vama. Jesam tada mnogo žalila, ali sam na kraju rekla ko zna za šta je to dobro. Kad god tako pričam sa ljudima koji imaju takav problem, ja se trudim da im pomognem i olakšam, ali svako to drugačije doživi", rekla je ona za Grand.