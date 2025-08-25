Saša Matić okuplja krem estrade: Biće preko 200 ljudi, događaj u Beogradu o kom će se pričati danima

Saša i njegova supruga nisu štedjeli ni danara za svoju mezimicu.

U domu folk pjevača Saše Matića sprema se velika fešta koju će pjevač da organizuje početkom septembra, saznaju domaći mediji.

Saša Matić organizovaće gala slavlje povodom punoljetstva svoje ćerke Tare. Proslava će se održati u jednom luskuznom beogradskom hotelu, a među više od 200 zvanica naći će se mnogobroje Sašine kolege.

Saša nije štedio ni danara za svoju mezimicu koja je inače veoma skromna i ne voli da se eksponira javnosti.

Matić i njegova supruga ništa nisu prepuštali slučaju, pa se mislio o svakom detalju koji će taj dan sigurno njihovu ćerku učiniti najsrećnijom.

