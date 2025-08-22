Na koga je to Dunja Jovanić bacila oko? Bodrila "orlove" iz prvog reda, a snimak završio na mrežama

Influenserka je gledala poslednju pripremnu utakmicu Srbije pred Evrobasket, a jedan reprezentativac joj se posebno dopao.

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanović

Popularna influenserka Dunja Jovanić iz prvog reda pratila je prijateljsku utakmicu između Srbije i Slovenije u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo. Lijepa influenserka se pojavila u farmericama i majici sa dubokim dekolteom, a društvo joj je pravila koleginica Anastasija Grujić.

Dunja je na svom Instagram profilu podijelila zanimljive trenutke iz "Beogradske arene", a jednog košarkaša je posebno istakla. Ona je snimila slovenačkog reprezentativca i zvezdu Lejkersa Luke Dončića dok je izvodio slobodna bacanja.

Pogledajte objave Dunje Jovanić:

Sve oči bile su uprte u atraktivnu influenserku, dok je ona sve vrijeme bila skoncentrisana na Luku Dončića. U jednom trenutku, popularni košarkaš je čak bacio pogled ka kameri kojom ga je snimala, što nije promaklo pažljivim pratiocima na mrežama.

Poznato je da ona strastveno prati košarku, a svoju ljubav prema sportu pokazala je i kasnije, kada je podijelila snimke iz noćnog izlaska. U veselom društvu proslavila je ubedljivu pobjedu reprezentacije Srbije nad Slovenijom.