Influenserka je gledala poslednju pripremnu utakmicu Srbije pred Evrobasket, a jedan reprezentativac joj se posebno dopao.
Popularna influenserka Dunja Jovanić iz prvog reda pratila je prijateljsku utakmicu između Srbije i Slovenije u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo. Lijepa influenserka se pojavila u farmericama i majici sa dubokim dekolteom, a društvo joj je pravila koleginica Anastasija Grujić.
Dunja je na svom Instagram profilu podijelila zanimljive trenutke iz "Beogradske arene", a jednog košarkaša je posebno istakla. Ona je snimila slovenačkog reprezentativca i zvezdu Lejkersa Luke Dončića dok je izvodio slobodna bacanja.
Pogledajte objave Dunje Jovanić:
Na koga je to Dunja Jovanić bacila oko? Bodrila "orlove" iz prvog reda, a snimak završio na mrežama
Sve oči bile su uprte u atraktivnu influenserku, dok je ona sve vrijeme bila skoncentrisana na Luku Dončića. U jednom trenutku, popularni košarkaš je čak bacio pogled ka kameri kojom ga je snimala, što nije promaklo pažljivim pratiocima na mrežama.
Poznato je da ona strastveno prati košarku, a svoju ljubav prema sportu pokazala je i kasnije, kada je podijelila snimke iz noćnog izlaska. U veselom društvu proslavila je ubedljivu pobjedu reprezentacije Srbije nad Slovenijom.