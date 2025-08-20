logo
Ko ovde laže? Aman Gile tvrdi da udesa nije bilo, njegov menadžer kaže da se zakucao u bankinu

Ko ovde laže? Aman Gile tvrdi da udesa nije bilo, njegov menadžer kaže da se zakucao u bankinu

Autor Đorđe Milošević
0

Gile se oglasio i demantovao sopstvenog menadžera, a mnogi se i dalje pitaju šta se zapravo desilo i zašto je nastup otkazan.

Aman Gile tvrdi da udesa nije bilo, njegov menadžer kaže da se zakucao u bankinu Izvor: Instagram/amargileofficial

Vijest da je pjevač Amar Gile Jašarspahić doživio saobraćajnu nezgodu, i da je trenutno u bolnici, obišla je region, a sve se ispostavilo kao netačno, prema njegovim tvrdnjama.

Kako tvrdi njegov menadžer, Gile je silazio s autoputa kod rodnog Kaknja i nakon što je prošao naplatnu rampu pozlilo mu je, te je udario u bankinu.

"Istina je, premor je u pitanju. Udario je u bankinu. On je trenutno u bolnici, na daljim ispitivanjima", rekao je Toni za "Blic".

Međutim, desio se preokret. Gile demantuje da je bio učesnik bilo kakve saobraćajke.

"Pozdrav svima. Nalazim se u Kaknju. Nikakvog udesa nije bilo, sve su to lažne objave. U Srebreniku je otkazan koncert radi zdravstvenih problema. Ništa nije strašno, sve će biti dobro", rekao je Gile.

Uživa u braku sa Mirelom

Pjevač Amar Gile Jašarspahić je prije dvije godine dobio sina sa suprugom Mirelom, kom su ponosni roditelji dali ime Zlatan. Pobjednik "Zvezda Granda" ima još jednog sina, sa bivšom suprugom, sa kojom se prije izjvesnog vremena razveo nakon skoro četiri godine braka.

Amar Gile je, inače, uoči Mirelinog porođaja priznao je da se pribojava kako će prvi sin prihvatiti prinovu.

"Bio sam malo skeptičan, plašio sam se kako će on da reaguje, da li će da se buni, da li će to dijete da voli, ali kada je čuo, Daris je izjavio da bi volio da dobije brata", otkrio je.

