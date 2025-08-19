"Leonardo je glavni, zabavlja se sa zgodnim momcima": Otkriveni šokantni detalji o glumcu i šta radi u vili

Poznato je da Leonardo voli mlade djevojke, isključivo ispod 25 godina, a sada je žena koja je posjetila njegovu luks vilu otkrila detalje i kako se to provodi slavni glumac.

Izvor: Profimedia/SIPA

Engleska kantautorka Dijana Vikers otkrila je bizaran trenutak kojem je svjedočila kada je, nakon poziva, otišla na zabavu u kuću glumca Leonarda Dikaprija, piše Daily Mail.

Pjevačica je ispričala priču o svom čudnom susretu s Leom dok je savetovala slušačicu o velikim razlikama u godinama u vezama, u svom novom podkastu Just Between Us, koji vodi zajedno s kolumnistkinjom Elis Gidings.

Dijana je glumca opisala kao klasičan primjer holivudskog muškarca s toliko slave i moći, koji jednostavno ne želi da odraste.

"Jednom sam upoznala Lea. On se toga neće uopšte sjećati. Jedan njegov prijatelj me pozvao kod njega kući. Mislila sam da će to biti zabava. A onda sam završila sjedjeći s njim i gledajući televiziju. Bilo je to stvarno, stvarno bizarno iskustvo“, kazala je.

Kantautorka sumnja da je bila samo jedna od mnogih mladih žena koje su Leovi prijatelji dovodili u njegovu kuću.

"Mislim da on ima cio sistem. Leo je, očigledno, na čelu toga, a oko sebe okuplja zgodne momke, koji su svi željni zabave. Ti zgodni momci onda pronalaze atraktivne žene za njega – i to je jako sumnjivo. Taj tip stvari događa se često u Holivudu. Ti muškarci imaju toliku slavu i moć, a ne žele da odrastu. Samo žele da budu stalno okruženi lijepim mladim ženama. Ne generalizujem Lea ovdje, mislim da je to jednostavno obrazac u Holivudu. Zapravo je poprilično čudno“, ispričala je.

Dijana je svoju priču o Dikapriju ispričala dok je savjetovala slušačicu Hanu o izazovima u vezi s mnogo starijim muškarcem. Pjevačica je otkrila da je i sama bila romantično povezana s mnogo starijim i s mnogo mlađim muškarcima.

Priznala je da joj je teže bilo s mlađima jer njihova nezrela energija otežava komunikaciju.

"Sve više žena danas izlazi s mlađim muškarcima. Jedan od poslednjih momaka s kojima sam hodala bio je pet godina mlađi od mene i to sam osjetila. Zbog toga nismo uspjeli. Kad si stariji, želiš da se trudiš, želiš sve da izguraš do kraja. Ne zadržavaš se toliko na sitnicama. Ovaj dečko je stalno zračio nezrelom energijom, stalno se držao sitnica. Mislim da sam se i ja ponašala nezrelo jer je on bio nezreo. Zbog toga sam se osjećala manje povezano sa svojom zrelijom, ženstvenom energijom. Kao da sam se vratila unazad. Ali ipak, bilo je jako zabavno“, priznala je Dijana.