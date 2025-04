Jana se potukla sa ćerkom, istjerala je iz takta: Spremala je za nastup pa izbio incident

Jana Todorović jednom prilikom je otkrila detalje odnosa sa ćerkom, a njene riječi odjeknule su u javnosti.

Izvor: TV Pink/Printscreen

Popularna pevačica Jana Todorović već dugi niz godina uživa u skladnom braku sa suprugom Ivanom, sa kojim ima ćerku Kristinu Džulijen. Prošle godine, povodom Kristininog punoljetstva, Jana i njen suprug priredili su raskošnu proslavu koja je okupila brojne javne ličnosti i izazvala veliku pažnju.

Kristina se u poslednje vrijeme sve češće pojavljuje uz majku na javnim događajima, a aktivna je i na TikToku, gde redovno objavljuje snimke – najčešće iz svijeta šminke i kozmetike. Njena strast prema makeup-u ogleda se i u tome što često uljepšava i samu Janu pred važne nastupe.

Međutim, kako pjevačica duhovito otkriva, ti trenuci nisu uvek mirni:

"Ona me šminka jedno sat vremena i mi se do kraja šminkanja, kako da kažem, potučemo, ali zaista. Kristina krene nešto da me brlja i da me maže, onda ja nju boksom tako… ali pomirimo se brzo. Ovo nije šala, stvarno je tako", ispričala je Jana kroz smijeh u jednom intervjuu.

Pevačica se osvrnula i na komentare povodom luksuzne proslave ćerkinog 18. rođendana, kao i na poklone koje je Kristina tom prilikom dobila:

"Dobila je jedan skroman auto. Naša ćerka to zaslužuje. Toliko ljudi, toliko ljubavi, toliko poštovanja… Šta da vam kažem? Emocije su me preplavile. Na koga da trošim milione, ako ne na svoje dijete? I više, ako treba. Nemam potrebu nikome da se pravdam", rekla je tada Jana, jasno stavljajući do znanja da stoji iza svakog svog izbora.

(24sedam.rs/Mondo