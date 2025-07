Danijeli Dimitrovskoj pozlilo u Crnoj Gori: Manekenka se hitno oglasila sa ljetovanja

Dimitrovska je svima uputila važnu poruku.

Izvor: Instagram printscreen/ danijeladimitrovska

Manekenka Danijela Dimitrovska otkrila je da joj je pozlilo na ljetovanju u Crnoj Gori. Naime, Danijela je skrenula pažnju svojim pratiocima i upozorila ih čega treba da se paze. Ona je dobila sunčanicu, a kako je navela u obraćanju na Instagramu, već dva dana ne ustaje iz kreveta.

"Evo jednog random javljanja, ali s' razlogom. Ne potcenjujte sunce. Znači, ako vidite oblake i mislite 'ma nije ništa', laž. Mit. Obmana. UV zračenje je i dalje tu, prži vas dok vi mirno ležite u hladu, ne znajući da vas sunce šamara iz pozadine. Ja sam klasičan primer. Sad mogu samo da se nadam da sam naučila lekciju", napisala je manekenka i dodala da su simptomi krenuli neprimetno.

"Juče mi je krenula neka lagana mučnina koju sam, naravno, ignorisala jer to nije ništa, i onda sam dušu ispustila. Ležala sam cijeli dan, ništa mi nije bilo jasno, taman pomislim bolje, ono opet ispočetka. Danas je mrvicu bolje. Uglavnom ležim, spavam, pijem dosta vode. Sišla sam samo da jedem i skupim snagu da vam se javim. Molim vas, nemojte kao ja, sklanjajte se sa sunca, čak i kad mislite da niste direktno izloženi", napisala je Danijela u svojoj Instagram objavi.

Doživjela peh na moru

Manekenka je ispričala da je imala mali peh zbog kojeg je morala da primi tetanus.

"Primila sam revakcinu ovde u Crnoj Gori protiv tetanusa jer sam se posekla na kuhinjske makaze prije jedno mjesec dana, i tao me je uhvatila neka malaksalost posle toga, boli me ruka, ništa mi se ne radi, ali rekla sam sebi jutros: 'Ustaj, diži se, spremaj se za plažu, pa rekoh hajde da to uradimo zajedno danas", napisala je Danijela i dodala šta se dogodilo:

"Ta rana nije bila nešto velika, ali otišla sam da mi neko pogleda. I kroz razgovor smo shvatili da ja možda nikada nisam primila tetanus. Znači panični napad."

"Doktorka kaže bolje da primim, rana je bila dublja... I primim ja i tri dana haos i raspadanje. Shvatim posle da revakcinu moram da primim ovde i dva dana sam kilava, ruka me malo boli i evo sad malo dolazim k sebi. Nije ni meni svaki dan idealan, dešava se, sve prođe", poručila je Dimitrovska.

Pogledajte fotografije Danijele Dimitrovske: