Učesniku rijalitija amputirana desna noga: Oglasio se iz bolnice i zabrinuo javnost

Autor Jelena Sitarica
0

Učesnik emisije "Provodadžija", Nenad, oglasio se iz bolnice i otkrio da mu je amputirana noga.

Učesniku rijalitija amputirana desna noga: Oglasio se iz bolnice i zabrinuo javnost Izvor: Printscreen/Youtube/Happy Tv

Gotovo da nema osobe u Srbiji koja nije čula za Nenada – simpatičnog momka koji je svojevremeno učestvovao u popularnoj emisiji "Provodadžije", odlučan da pred kamerama pronađe ljubav svog života.

Iako mu se potraga možda nije završila onako kako je planirao, Nenad je ostao upamćen po svom jedinstvenom šarmu i legendarnoj rečenici: "Pitaću te još dva puta", koja se i danas s osmjehom citira na društvenim mrežama.

Izvor: Printscreen/Youtube/Happy Tv

Međutim, sada se na Tik Toku pojavio snimak na kojem se on oglašava iz bolnice i govori da mu je amputirana noga.

" Dragi moji, znam da ste i vi u šoku zbog mene, ali isto sam i ja. Ostao sam bez desne noge. Nemojte brinuti ništa, biće sve ok. Biću u Mladenovcu za mjesec dana. Nosiću protezu, a sada sam u bolnici, u Planci. Hvala vam svima puno " poručio je Nenad.

@milossavic261

Ненад се обратио путем видеа. Без ружних коментара.

♬ original sound - MST

Snimak je mnoge zabrinuo s obzirom da se vidi da je nekadašnji rijaliti učesnik u lošem stanju, zbog čega su se zaređale poruke podrške.

Tagovi

provodadžije rijaliti bolnica amputacija noge

