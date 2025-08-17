Jelisaveta i Marijane uživale su u provodu, a delić je objavljen i na društvenoj mreži Instagram.
Glumica Jelisaveta Orašanin trenutno odmara na Mikonosu, gdje se i provodi na luksuznim žurkama u društvu prijatelja, a sada je pokazala i djelić atmosfere.
Jelisaveta se oglasila putem društvene mreže Instagram, pozirajući u uskoj, bijeloj haljini sa visokim prorezom, koja je istakla njenu izvajanu liniju.
Jelisaveta na Mikonosu u društvu kontroverzne Srpkinje: Nedavno bila u centru skandala sa oženjenim fudbalerom
Sa njom i kontroverzna Srpkinja
Na žurki joj se pridružila i Marijana Vidović, koja je nedavno dospela u žižu interesovanja svetskih medija zbog skandala u Milanu. Tada je, zajedno sa Draganom Dračom, uslikana dok se zabavlja u noćnom životu italijanske prestonice u društvu engleske fudbalske zvezde Kajla Vokera.
Fotografije koje su obišle strane tabloide nastale su svega 24 sata nakon što je Vokerova supruga, 32-godišnja Eni Kilner, posetila fudbalera u Milanu, gdje je on u to vrijeme igrao na pozajmici u redovima italijanskog velikana. O ovom događaju tada je pisao i britanski „San“.
Jelisaveta bila zarobljena na Havajima
Nakon snažnog zemljotresa, cunami talasi su pogodili obale Rusije, Japana i Havaja, a upravo s Havaja se tada oglasila i naša glumica Jelisaveta Orašanin - koja se tamo nalazila sa djecom.