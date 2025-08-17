Jelisaveta i Marijane uživale su u provodu, a delić je objavljen i na društvenoj mreži Instagram.

Glumica Jelisaveta Orašanin trenutno odmara na Mikonosu, gdje se i provodi na luksuznim žurkama u društvu prijatelja, a sada je pokazala i djelić atmosfere.

Jelisaveta se oglasila putem društvene mreže Instagram, pozirajući u uskoj, bijeloj haljini sa visokim prorezom, koja je istakla njenu izvajanu liniju.

Sa njom i kontroverzna Srpkinja

Na žurki joj se pridružila i Marijana Vidović, koja je nedavno dospela u žižu interesovanja svetskih medija zbog skandala u Milanu. Tada je, zajedno sa Draganom Dračom, uslikana dok se zabavlja u noćnom životu italijanske prestonice u društvu engleske fudbalske zvezde Kajla Vokera.

Fotografije koje su obišle strane tabloide nastale su svega 24 sata nakon što je Vokerova supruga, 32-godišnja Eni Kilner, posetila fudbalera u Milanu, gdje je on u to vrijeme igrao na pozajmici u redovima italijanskog velikana. O ovom događaju tada je pisao i britanski „San“.

Jelisaveta na Mikonosu u društvu kontroverzne Srpkinje: Nedavno bila u centru skandala sa oženjenim fudbalerom

Jelisaveta bila zarobljena na Havajima

Snažan zemljotres jačine 8,8 stepeni pogodio je obalu ruskog Dalekog istoka 30. jula rano ujutru, izazivajući cunami talase koji su pogodili obale Kurilskih ostrva u Rusiji i severnog japanskog ostrva Hokaido.

Nakon snažnog zemljotresa, cunami talasi su pogodili obale Rusije, Japana i Havaja, a upravo s Havaja se tada oglasila i naša glumica Jelisaveta Orašanin - koja se tamo nalazila sa djecom.